&TEAMのKR 2nd Mini Album『Mark on Me』が、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」で20位にランクイン。日本発ボーイグループとしての最高位を更新したほか、「World Albums」1位、「Top Album Sales」3位、「Artist 100」18位を記録した。

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「Billboard 200」52位→20位への大幅記録更新

9月8日にリリースされた『Mark on Me』は、9月25日～10月1日集計の「Billboard 200」で20位にランクインした。

「Billboard 200」は、フィジカル盤の販売量、デジタル音源のダウンロード数、ストリーミング回数などを総合して、全米で最も人気のあるアルバムを決める米ビルボードのメインチャート。 ＆&TEAMは今年5月30日付の同チャートで、3rd EP『We on Fire』が52位にランクイン。日本発のボーイグループとして初めて「Billboard 200」にランクインしていた。

今回の『Mark on Me』では、その記録を大きく更新。自身最高位となっただけでなく、日本発ボーイグループとしての歴代最高位も更新した。

さらに、「World Albums」では1位、「Top Album Sales」では3位、「Artist 100」では18位にランクイン。複数の主要チャートで上位に名を連ねた。

日本・韓国・イギリスでも記録を更新

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『Mark on Me』は米国以外でも各国のチャートで存在感を示している。

韓国の公式音楽チャート「ハントチャート」では、発売初日に122万枚超え、初週には135万枚超えを記録。自身最高記録を更新し、4作連続でのミリオンセラーを達成した。

イギリスでは「Official Physical Singles Chart」で4位、「Official Singles Sales Chart」で11位を獲得。

日本国内では、10月5日付「オリコン週間合算アルバムランキング」で週間51.4万PTを獲得し、通算6作目となる1位を記録。9月30日公開のBillboard JAPANチャートでも「Top Albums Sales」と「Hot Albums」の両方で1位となり、Billboard JAPAN Artist 100でも1位を獲得した。

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