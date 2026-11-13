『第77回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)の出場歌手が、きょう13日に行われた会見で発表された。

  • 『第77回NHK紅白歌合戦』

    『第77回NHK紅白歌合戦』

Aぇ! group、=LOVE、EBiDAN、モナキらが初出場

紅組は、ILLIT(3)、Ado(2)、杏里(4)、＝LOVE(初)、石川さゆり(49)、AKB48(14)、きゃりーぱみゅぱみゅ(4)、CUTIE STREET(初)、坂本冬美(38)、高田みづえ(8)、ちゃんみな(2)、天童よしみ(31)、乃木坂46(12)、HANA(2)、FRUITS ZIPPER(2)、MISIA(11)、水森かおり(24)、森山良子(11)、YOASOBI(4)、渡辺美里(2)。

白組は、Ayumu Imazu(初)、Aぇ! group(初)、EBiDAN(初)、&TEAM(2)、King & Prince(7)、サカナクション(3)、純烈(9)、鈴木雅之(7)、SixTONES(5)、TMNETWORK(2)、T.M.Revolution(6)、新浜レオン(3)、Vaundy(4)、BE:FIRST(5)、福山雅治(19)、マカロニえんぴつ(初)、Mrs. GREEN APPLE(4)、M!LK(2)、モナキ(初)、ゆず(15)、L'Arc〜en〜Ciel(6)。特別企画で、稲葉浩志(初)が出場する。

Aぇ! group、CUTIE STREET、マカロニえんぴつ、=LOVE、EBiDAN、モナキ、Ayumu Imazuは今回が初出場となる。

今年の紅白は、東京・渋谷のNHKホールから、総合、BSP4K、BS8K、NHK AMで放送。NHK ONEで同時・見逃し配信も予定されている。

【編集部MEMO】
今年の紅白は、1951年の放送開始から76年目を迎える。番組テーマは「こえていこう、歌とともに。」。時代や世代、国境をこえて広がる音楽の力を届ける。司会は芦田愛菜、堺雅人、二宮和也、鈴木奈穂子アナウンサーの4人。芦田と堺は初の紅白司会、二宮は個人として9年ぶり2回目、鈴木アナは3年連続3回目となる。

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