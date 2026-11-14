車を出そうとしたら、駐車料金を支払う現金が足りない。仕方なく電車で自宅に戻り、現金を持って駐車場へ向かった鈴木保奈美だったが――。8日放送のTBSラジオのラジオ番組『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)にゲスト出演した鈴木が、何度も電車で往復する羽目になった失敗談を披露。安住紳一郎アナウンサーも「これは折れましたね」と同情した。

鈴木保奈美

現金しか使えない駐車場 車を出せず電車で自宅へ

この日、番組にゲスト出演した鈴木保奈美。安住アナから最近の失敗談について尋ねられると、タワーパーキングで起きた出来事を振り返った。

ある日、車で出かけた鈴木は、目的地のタワーパーキングに駐車。用事を済ませて車を出そうとしたところ、精算機が現金払いにしか対応していないことに気づいたという。ところが、手持ちの現金では駐車料金に足りなかった。

車内にはコインパーキングで使うための小銭を置いていたものの、車はタワーパーキングの中。簡単に取り出すこともできない。

手元にあったのはクレジットカード。どうすれば現金を用意できるのか考えた末、鈴木は電車で一度自宅へ戻ることにした。自宅に置いていた財布から現金を取り出し、再び電車に乗車した。

現金を持って戻ったのに…駐車場の手前で気づいた忘れ物

ところが、駐車場まであと少しというところで、鈴木はあることに気づいた。

「あれ、駐車券がない」

現金を取りに帰った際、精算機に入れるはずの駐車券を、自宅のテーブルに置いてきてしまったのだ。

「お金は取ったけど、なぜか駐車券を置いてきちゃったんですよね」

仕方なく、もう一度電車で自宅へ戻ることに。今度は現金と駐車券の両方をしっかり握りしめ、再び電車に乗って駐車場へ向かった。

ようやく車を取り戻すことができたものの、鈴木は「往復しました」と苦労を振り返り、安住アナも「それ心折れましたね」と同情。鈴木は「折れました、かなり」と認めた。

駐車料金は増え続け…安住アナ「バキッて音がして折れますよね」

鈴木をさらに落胆させたのは、往復している間にも駐車料金が増え続けていたことだった。実は、駐車場がある施設で買い物をして、駐車料金が割引になる手続きも済ませていた。しかし、何度も往復するうちに時間が経ち、その割引も無駄になってしまったという。

安住アナは「いろいろ積み重ねてきたものが水泡に帰した。いやあ、本当にそういう時ありますよね」と共感。「バキッて音がして折れますよね」と、心が折れる瞬間を表現した。ただ、鈴木はそんな失敗も、後から誰かを笑わせる話のネタにできると前向きに切り替えた。

「でも、これはどこかで書けばいいんだって。これさえも、カンバセーションピースにすればいいんだ私! って強い心を持てるようになりました」

安住アナは、こうしてラジオで話したのだから駐車料金も仕事の経費になるのではないかと冗談を交え、鈴木の苦労を笑いに変えていた。