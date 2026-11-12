サラリーマン家庭で育ち、漁師の夫と結婚して36年。慣れない仕事を少しずつ覚え、一人前になったという女性は、還暦前のある出来事で涙を流してしまったという。8日放送のTBSラジオのラジオ番組『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)でエピソードが紹介され、安住紳一郎アナウンサーも「難しいよね」と共感を寄せた。

安住紳一郎アナウンサー

漁師の夫と結婚して36年 未知の世界で仕事を覚えた妻

この日のメッセージテーマは「苦手なこと」。山口県の女性リスナーから、漁師の仕事にまつわるエピソードが届いた。

「私は素潜り漁師の嫁でして、ウニの作業や網の作業などをしながらラジオを聴いています」

そんな書き出しに、安住アナは「なんか情景が浮かんできますね」と反応。女性は、これまでの36年間を振り返った。

「サラリーマンの家庭で育ち、未知なる漁師の世界に入りました。ウニの作業などは見よう見まねで始めましたが、結婚36年、なんとかプロになりました」

育った環境とはまったく異なる漁師の世界。女性は夫との生活のなかで仕事を覚え、長い年月をかけて技術を身につけてきた。

しかし、素潜り漁が禁漁になると、今度は網を使った漁が始まる。女性も夫と一緒に船に乗り、海へ出るという。そこで必要になるのが、ロープをくくる作業だった。

何度教わっても覚えられず…夫の言葉に涙

「何回もする簡単なものはやっているのですが、もやい結びを覚えておくと便利だと旦那が言うので教えてもらいました」

もやい結びとは、ロープの先端に輪を作る結び方の一つ。漁の仕事をするうえでも便利だというが、女性にとっては、これが大きな壁となった。

「でも何回やってもできないのです。できたとしても、もう1回しようとしたらできません」

教わった直後には結べたとしても、もう一度やろうとすると手順が分からなくなってしまう。繰り返してもなかなか身につかない女性に、夫も厳しい言葉をかけるようになったという。

「旦那が『どうしてできないんだ!』とひどく言い出し、私は情けなくなり涙があふれ出ました」

それは、放送から2年ほど前の出来事だった。

「還暦前のばあさんが、ロープが結べず泣いてしまったのです」

結婚から36年。漁師の仕事を覚えてきた女性が、ロープの結び方をめぐって思わず涙を流したという。

「今やれと言われてもできる自信はありません」安住アナも共感

女性はそのとき、涙を流しながらも結び方を覚えたという。しかし、苦手意識は今も消えていないようだ。

「あの時、泣きながら覚えましたが、今やれと言われてもできる自信はありません」

さらに、昔から蝶々結びなどを覚えるのも遅かったと振り返り、投稿の最後には、こんな願いをつづった。

「早く漁師を引退し、もやい結びをしなくて済むようになりたいです」

36年間、夫とともに漁師の仕事に携わってきた女性の切実な言葉。投稿を読み終えた安住アナは、「難しいよね。ロープのね」と共感を寄せた。

続けて、もやい結びについて「先端を輪にしてね、引っかけて、どんなに引っ張ってもその輪が解けないんだよね」と説明。「かと言って、解こうと思ってロープをすっと抜くと、すぐ解けたりするんだよね」と、その特徴に触れた。

さらに、フェリーの岸壁での作業にも話が及ぶと、安住アナはロープを扱う人たちの姿を「かっこいいよね」と称賛。船が到着する際の作業をつい見入ってしまうそうで、「フェリー乗らないのに」と笑いを誘った。