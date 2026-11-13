俳優の磯村勇斗が、2027年1月スタートのTBS系金曜ドラマ『台風の目』(毎週金曜22:00～)で主演を務めることが13日、明らかになった。磯村にとってTBSドラマ初主演作で、坂東龍汰との本格的な共演は初となる。

“台風”のような青年が、平穏な一家に現れる

同作は、『ライオンの隠れ家』(2024年)の脚本・演出・プロデュースほか多くのスタッフが再集結して贈る、完全オリジナルのヒューマンサスペンス。

磯村が演じるのは、謎多き青年・小川力(おがわ・りき)。まっすぐで、大胆で、どこか未熟さを残した不思議な雰囲気をまとい、その素性は秘密に包まれている。

坂東が演じるのは、物語の語り手である“僕”こと波呂春太(はろ・しゅんた)。裕福な家庭で何不自由なく育った波呂家の“優秀な”長男で、パイロットを引退した父、料理教室を営む母、大学生の妹とともに「凪」のような日常を送っている。

しかし、台風が次々と発生する秋のある日、力が現れたことで、波呂家の日常は一変していく。

磯村「“落ち着かなさ”を存分に楽しんで」

磯村は「聞いただけでもそわそわしてしまうような『台風の目』というタイトルが非常に好きです」とコメント。

力については「“異物感”のあるキャラクター」とし、「どこか誠実に見える一方、時には一瞬で全てを壊してしまいそうなエネルギーを秘めているようにも見えます」と語った。

坂東との共演には「お互いに良いセッションができればと思っています」と意気込み、「そのゆらゆらとした“落ち着かなさ”を存分に楽しんでいただきたいです」と呼びかけた。

坂東は磯村について、「演技に対する熱量を持ちながら、とても細やかに役を構築されている印象と同時に、2000％くらいの爆発力を感じる瞬間を様々な作品で拝見してきたので、ついにご一緒できることが本当に楽しみです」と期待を寄せる。

脚本については「先が読めない展開ばかり」と明かし、「この物語がどこに着地するのか、僕自身もいち視聴者として楽しみにしています」と話した。

【編集部MEMO】

金曜ドラマ『台風の目』は、TBSの金曜ドラマ枠で7月期の蒼井優主演『Tシャツが乾くまで』、現在放送中の横浜流星主演『LOST10』に続いて放送される完全オリジナル作品。脚本は一戸慶乃氏、演出は坪井敏雄氏、編成プロデュースは松本友香氏、プロデュースは勝野逸未氏が担当する。磯村は同枠の『不適切にもほどがある!』(2024年)、『クジャクのダンス、誰が見た？』(2025年)に出演。坂東は同枠の『ライオンの隠れ家』(2024年)で自閉スペクトラム症の青年・みっくんを演じた。

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