「谷川岳ヨッホ by 星野リゾート」(群馬県利根郡)は12月6日から、「雪舞うゴンドラクルーズアフタヌーンティー」(1名7,000円)を開催する。

ウィンタースポーツをしない人も、雪山の絶景を気軽に楽しめる

同施設が位置する群馬県みなかみ町は、関東屈指の豪雪地帯として知られている。同企画は、「ウィンタースポーツをしなくても、雪山の美しさをノーストレスで味わってほしい」という想いから誕生した。同企画で使用するロープウェイは、日本にわずか3ヶ所しか存在しない「フニテル式」を採用。揺れに強い高い安定性と、22人乗りの広々とした車内空間が特徴だ。この特別なインフラを最大限に活かし、ここでしか味わえない非日常の体験として開発された。通常22人乗りの大型ゴンドラを1組最大4名で贅沢に貸し切り、白銀の絶景をめぐる空中遊覧を楽しめる。

期間は2026年12月6日～2027年4月2日で、時間は11:00～15:00(最終乗車14:15)。1回あたりの乗車時間は約45分間となる。料金は1名7,000円で、ロープウェイ乗車料金(2往復分)、アフタヌーンティーセット(フィンガーフード)、紅茶(その他ドリンクは別料金)が含まれる。

11月6日13:00より予約開始。公式サイトにて利用日前日の11:00まで予約を受け付ける(空きがある場合は当日開催前まで受付可)。

白銀の谷川連峰をめぐる約45分間の優雅な空中遊覧

専用ゴンドラの内装は、ヨーロッパアルプスの山小屋をイメージした特別な仕様。テーブルやイスには、2017年にユネスコエコパークに登録されたみなかみ町で、絶滅危惧種「イヌワシ」の狩り場を確保する自然再生事業から生まれた間伐材「イヌワシ木材」を採用している。 通常22人乗りの大型ゴンドラならではの広々とした車内には、扉を開けた瞬間に木の温もりが広がり、窓の外に広がる谷川連峰のダイナミックな雪景色と相まって、思わず長居したくなるような心地よさを演出する。 1組あたり1周半(約45分間)、完全貸切のプライベート空間で、白銀に輝くパノラマビューを眺めながら、ゆったりと心満たされる空中遊覧を満喫できる。

窓からは谷川連峰のダイナミックな雪景色を楽しめる

スイス伝統菓子とオリジナルスタンドで彩るアフタヌーンティー

雪景色の空中散歩に彩りを添えるのは、スイスのエッセンスを取り入れたフィンガーフード。今回は初めて、群馬のパティスリー「Patisserie Lien(パティスリーリアン)」の人気スイーツであるスイスの伝統菓子「エンガディナー」とクッキーを採用。さらに45分間の空中遊覧を満喫できるチーズやキッシュなどのセイボリーをスイーツと共に組み合わせた。谷川連峰の稜線を模した、オリジナルのアフタヌーンティースタンドをゴンドラ内に用意し、見た目も味も楽しむことができる。

谷川岳の稜線を模したアフタヌーンティースタンド

伝統衣装をモチーフにした衣装レンタルが新登場

ゴンドラクルーズアフタヌーンティーの世界観に没入できるように、スイスの伝統衣装をイメージした専用コスチュームのレンタルアイテムが新登場する。愛らしい刺繍を施したベストやヘッドドレスを纏えば、ゴンドラ内はまるで本場アルプスの山小屋そのもの。窓の外に広がる雪景色を背景に、ここでしか撮れないとっておきの一枚を撮影できる。