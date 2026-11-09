星野リゾートは、秋の味覚である「きのこ」をテーマにした滞在プログラムを提供中。星のや軽井沢での養生滞在をはじめ、リゾナーレ八ヶ岳での限定ディナーコース、BEB5軽井沢でのホクトとのコラボイベントなど、各施設の特色を生かした多彩な「きのこを堪能する旅」を展開する。

「星のや軽井沢」(長野県軽井沢町)は11月30日まで、「軽井沢 きのこ養生滞在」を開催中。同施設がある長野県は、日本一のきのこ県と称されている。信州の秋の恵みである「きのこ」を活用した「食事・運動・弛緩・入浴」の体験を通して、夏の疲れをリセットするプログラムを提供する。きのこ尽くしの料理をはじめ、森の生態系を知るツアーやきのこ成分配合のスパを通じ、内側から心身を健やかな状態へと導く。

「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)は12月3日まで、山梨県の名水が育んだきのこを味わい尽くす期間限定のディナーコースを提供している。白州の井戸水で育てられたきのこの旨みが溶け込んだスープや、ポルチーニを練り込んだ「きのこのパッパルデッレ」、5種類のきのこと鹿肉のローストといったイタリア料理を味わえる。ソムリエが一皿ごとに最適なワインを提案し、秋の味覚との極上のマリアージュを堪能できる。

鹿肉のアロースト きのこのデグリナツィオーネ

「BEB5軽井沢」(長野県軽井沢町)は11月30日まで、きのこ総合企業のホクトとのコラボイベント「夜中の罪なき きのこナイト」を開催中。紅葉が彩る空間で、きのこの天然の旨みとスイーツの繊細な甘みが調和したギルトフリースイーツ「きのこパフェ」を夜限定で提供する。朝食には、甘いフレンチトーストに香ばしいきのこのソテー、マイタケポタージュをベースにしたきのこソースを合わせた「きのこフレンチトースト」を用意する。