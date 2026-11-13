ヤマハ発動機販売は2027年3月16日、"クロスプレーン・コンセプト"に基づく水冷・4ストローク・DOHC・直列2気筒・688cm³エンジンを搭載したバイク「YZF-R7 ABS」の新色を発売する。

スーパースポーツ「YZF-R7 ABS」新色は"USインターカラー"

「YZF-R7」は「The textbook of SuperSport for your "Fun", "Confidence" and "Growth"」(「楽しさ」「自信」そして「成長」のための、スーパースポーツの指南書)をコンセプトに開発。充実の電子制御をはじめ、レースマシンを彷彿させる機能・性能・スタイルを備えるとともに、ストリートでも気負わず扱える機能を多数盛り込んだモデルだ。

新しいカラーは"イエロー"。1970年代から80年代にかけてアメリカのレースシーンで活躍したヤマハのレーシングマシンおよび1978〜80年のWGP500マシンに採用した「USインターカラー」と呼ばれるイエローと、鮮やかで力強いバーミリオン(朱色)を組み合わせてアグレッシブさを表現した。従来のイメージを超えた前衛的なカラースキーム(配色)で、リアサスペンションのスプリングもイエローだ。

なお、"ブルー"と"ブラック"は継続し、全3色展開となる。画像はCG合成によるイメージで、国内モデルとカラーおよび仕様が一部異なる場合がある。