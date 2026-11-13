朝晩の気温が急激に下がり、初雪の話題もチラホラと聞こえるようになりました。11月は、大型連休や長期休暇が終わったことで映画館への客足も落ち着き、比較的ゆったりと鑑賞できることから、物語をじっくり楽しみたい人にはぴったりな時期です。

そこで今回は、11月に公開される見逃せないアニメ映画をまとめまてみました。ぜひ、劇場へ足を運ぶ際の参考にしてください。

11月6日公開『ダビデ 〜王になった少年〜』

旧約聖書『サムエル記』に登場する英雄で、「愛された人」を意味する名を持つダビデ。3000年の時を超えて語り継がれる、羊飼い、戦士、そして未来の王という多面的な人物像を持つ彼の歴史物語を、圧巻の映像と心を揺さぶるオリジナル音楽で描いた本格ミュージカル・アニメーション映画『ダビデ 〜王になった少年〜』の上映が、11月6日より全国でスタートします。

3DCGによるアニメーションを担当したのは、監督・製作総指揮・製作を務めるフィル・カニンガムが創設した南アフリカのスタジオのサンライズ・アニメーション・スタジオ。音楽は『グレイテスト・ショーマン』(2017年)で手腕をふるった作曲家ジョセフ・トラパニーズが担当し、新海誠監督のアニメ映画『天気の子』(2019年)のアメリカ版で主人公の声を担当したブランドン・エングマン(少年のダビデ)や、グラミー賞にもノミネートされたモダン・ワーシップ・アーティストのフィル・ウィッカム(大人のダビデ)など、歌唱力に定評のある声優やミュージカル俳優をボイスキャストとして起用しています。

11月6日公開『マルセル&ムッシュ・パニョル』

フランスの国民的作家であるマルセル・パニョルの生涯を、『ベルヴィル・ランデブー』(2003年)や『イリュージョニスト』(2010年)などで高い評価を得てきたアニメーション界の巨匠シルヴァン・ショメが事実を元に描いた長編アニメーション映画『マルセル&ムッシュ・パニョル』の上映が、11月6日より全国でスタートします。

舞台となるのは、1956年のパリ。依頼された雑誌連載の執筆をはじめた61歳のマルセル・パニョルが、プロヴァンスでの思い出や演劇界・映画界での歩みを、目の前に突然現れた少年時代の自分と共に振り返っていく、心に沁みるノスタルジック・ストーリーです。

ショメ監督にとって15年ぶりの長編作品となった今作では、監督に加え、脚本、キャラクターデザイン、ストーリーボードを担当。成長したマルセル役とボイスキャストとして、『世界で最も裕福な女性』(2025年)のローラン・ラフィットが出演しています。

11月6日公開『GROTESQQQUE -グロテスク-』

『THE IDOLM@STER』(2011年)、『ダーリン・イン・ザ・フランキス』(2018年)で監督、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』(2021年)で総作画監督を務めた錦織敦史が、「好き」なものを「好きなだけ」詰め込んだ完全オリジナル・アニメーション映画『GROTESQQQUE -グロテスク-』の上映が、11月6日よりスタートします。

同作は、異星人、ギャル、ヴァンパイアなど、歪で不揃いな少女たちを描いた3つのエピソードを、心揺さぶるオリジナル音楽と共に楽しめるオムニバス映画。楽曲にはテクノポップ、ボカロ、シティポップ、ラウドロック、ラップ、EDM、クラシックなど様々なジャンルを採用しており、オープニングテーマを担当する「METALVERSE」ほか、総勢35組のアーティストが物語を彩ります。

アニメーション制作はCloverWorks。メインキャラクターとして声優の市ノ瀬加那、音楽家・俳優・文筆家の星野源、俳優の南沙良、さらに乃木坂46から井上和、中西アルノ、一ノ瀬美空、冨里奈央が出演しています。

11月13日公開『劇場先行版『風を継ぐもの -はじまり-』』

2027年1月より放送がスタートする、劇作家・成井豊が手掛けた演劇集団キャラメルボックスの同名舞台を原案としたオリジナルTVアニメーション『風を継ぐもの』。その劇場先行版である『風を継ぐもの -はじまり-』が、11月13日より2週間限定で上映されます。

同作は、壬生浪士組屯所に運び込まれた記憶喪失の隊士を主人公に、激動の波に飲み込まれていく若者たちの刹那の青春を丁寧な描写と新解釈で描きだした物語。映画『GAMBA ガンバと仲間たち』(2015年)の河村友宏が監督を務め、Live2Dとセルアニメーションの技術を融合した新しい映像表現に挑戦しています。

主人公・立川迅助役を務めるのは、TVアニメ初主演となるSnow Manの佐久間大介。沖田総司役として梶裕貴、小金井兵庫役として悠木碧が出演するほか、ロックバンド・くるりのボーカリスト/ギタリストとして知られる岸田繁が、初めてTVアニメーションの劇伴を手掛けています。

11月13日公開『楽園追放 心のレゾナンス』

『機動戦士ガンダム00』シリーズの水島精二と、『魔法少女まどか☆マギカ』の虚淵玄(ニトロプラス)がタッグを組み、2014年に劇場公開された『楽園追放 -Expelled from Paradise-』の続編であるオリジナル3DCGアニメーション『楽園追放 心のレゾナンス』の上映が、11月13日より全国で上映されます。

人類が肉体や地球を捨て、電脳世界ディーヴァで暮らすようになった西暦2400年。前作の主人公であるディーヴァ捜査官アンジェラ・バルザックの叛逆をきっかけに誕生した、"フォールン"のという存在が脅威となっている世界を舞台に、その謎を追う捜査官ガブリエルらの物語を描いています。

キャストには、ガブリエル役の佐倉綾音ほか、早見沙織、青山吉能、天城サリーなどを起用。水島精二監督のもと、脚本・虚淵玄(ニトロプラス)、キャラクターデザイン・齋藤将嗣、音楽・NARASAKIらスタッフ陣が再集結しています。

11月20日公開『劇場版 アイドルマスター SideM F@NTASTIC BATTLE FES 〜Who goes first〜』

バンダイナムコエンターテインメントが展開するメディアミックス作品「アイドルマスター SideM」のライブを大画面で楽しめる『劇場版 アイドルマスター SideM F@NTASTIC BATTLE FES 〜Who goes first〜』の上映が、11月20日より全国でスタートします。

今回、劇場で楽しめるのは、2025年10月に幕張、11月に大阪で開催された3Dアイドルイベント「315 Production presents F@NTASTIC BATTLE FES ~Who goes first~」。「DRAMATIC STARS」、「FRAME」、「彩」など8ユニット・総勢25名のアイドルたちが本気のパフォーマンスでぶつかり合ったバトルフェスの模様が、約65分の特別構成でスクリーンに再現されます。

さらに、ステージに向かうアイドルたちのバックステージの姿などを楽しめる週替わり映像も放映。静かにライブを楽しむ通常上映のほか、グッズの使用や、拍手・手拍子、声を出しての応援が可能となる応援上映も実施されます。

11月20日公開『ラブル&クルー IN シアター 2026』

北米発の人気子ども向けアニメ『パウ・パトロール』に登場するエンジニア犬・ラブルとその仲間たちの活躍を描いたスピンオフアニメ「ラブル&クルー」の特別上映イベント『ラブル&クルー IN シアター 2026』が、11月20日より全国でスタートします。

第2弾となる今回は、新たな仲間としてしっかり者の警察犬・チェイスが登場。TV放送や配信もされていない日本初公開のエピソードを3つ公開するほか、ラブクルクイズやじゃんけんタイム、パウパトダンスなど、客席から参加できる「お楽しみコーナー」も用意しています。

さらに、上映館では子どもたちの映画デビューを応援するため、館内の照明を明るめにし、音量を控えめに設定。声を出したり、途中退席も可能な環境が提供されます。

11月20日公開『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女(ヘクセ)』

1983年のTVアニメ放送以来、40年以上にわたってファンに愛され続けている戦場ロボットアニメの金字塔『装甲騎兵ボトムズ』シリーズより、『GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊』の押井守が監督を務める最新作『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女(ヘクセ)』の上映が、11月20日より全国でスタートします。

舞台となるのは、TVシリーズでその終結後の世界が描かれた「百年戦争」の末期。"魔女"と呼ばれ畏怖される兵士アッシュ、その謎を追う密命を帯びた女・マキを軸に、AT(アーマードトルーパー)と呼ばれる人型兵器「スコープドッグ」に搭乗し、命を消耗品として扱われる兵士たちのドラマを2部作の劇場版で描きます。

同作では、サンライズとProduction I.Gがタッグを組み、『ボトムズ』の生みの親である原作・監督の髙橋良輔が監修として参加。アッシュ・ヴァンプス役を沢城みゆき、マキ・シュタウフェンベルク役を安藤麻吹が務めるほか、三木眞一郎、梶裕貴、中村悠一、杉田智和など豪華声優陣が脇を固めます。

11月20日公開『魔法使いの夜』

『Fate』シリーズや小説『空の境界』などで知られるTYPE-MOONが、2012年にリリースした同名ビジュアルノベルゲームを原作とした劇場アニメーション『魔法使いの夜』の上映が、11月20日より全国でスタートします。

現代に生きる見習い魔法使いである蒼崎青子と、同居人の魔術師・久遠寺有珠、田舎からの転校生・静希草十郎。同作では、本来なら交わるはずのなかった3人の出会いをきっかけに、少しずつ変わっていく彼女たちの日常を描きます。

アニメーション制作は、劇場版「空の境界」シリーズやテレビアニメ「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」などを手掛けてきたufotableが担当。キャストは原作ゲームに引き続き、蒼崎青子役の戸松遥、久遠寺有珠役の花澤香菜、静希草十郎役の小林裕介が起用されています。

11月27日公開『トランスフォーマー ザ・ムービー』

当時としては異例の大規模な制作体制と莫大な予算のもとで製作され、1986年に全米公開されたSFアニメーション『トランスフォーマー ザ・ムービー』。日本では諸般の事情により長らく劇場公開が見送られていた"幻の作品"である同作が、11月27日より全国の映画館で初上映されます。

同作は、タカラトミーの変形ロボット玩具をもとにしたTVアニメ『戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー』と、その続編である『戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー2010』を繋ぐ物語として製作された劇場版。母星セイバートロンをめぐって攻防を続けるサイバトロンとデストロン、そして超巨大惑星ユニクロンが繰り広げる三つ巴の戦いを描いています。

監督を務めたのは、韓国のアニメスタジオ「AKOM」の設立者であるネルソン・シン。日本語吹替版には、コンボイ役の玄田哲章、メガトロン役の加藤精三ほか、鈴置洋孝、石丸博也、速水奨などが出演しています。

11月27日公開『映画「タコピーの原罪 -ありがとう、また明日-」』

2025年に配信されたWebアニメ全6話を劇場用に再編集し、新たなシーンを追加した『映画「タコピーの原罪 -ありがとう、また明日-」』の上映が、11月27日より全国でスタートします。

原作は、タイザン5が「少年ジャンプ+」で連載していた同名漫画。ハッピーを広めるため地球に降り立ったハッピー星人と、複雑な家庭環境や壮絶ないじめに苦しむ少女の交流を描いた痛みと救済の物語で、原作漫画は2巻完結ながら累計発行部数が180万部(電子版含む)を突破しています。

監督・シリーズ構成はアニメ『Dr.STONE』で初監督を務めた飯野慎也。タコピー役の間宮くるみ、しずか役の上田麗奈ほか、小原好美、永瀬アンナなどが出演しています。

まとめ:11月公開作品に注目!

11月は、Snow Manの佐久間大介がTVアニメ初主演を務める『風を継ぐもの』の劇場先行版や、40周年を記念した『トランスフォーマー ザ・ムービー』の劇場初公開、子どもの映画デビューにぴったりな『ラブル&クルー IN シアター 2026』、『装甲騎兵ボトムズ』シリーズ完全新作など、バラエティに富んだ作品が目白押し。

さらに、『ダビデ 〜王になった少年〜』、『マルセル&ムッシュ・パニョル』、『GROTESQQQUE -グロテスク-』といった、映像や音楽にこだわった国内外のオリジナル作品も続々と公開されるので、ぜひ劇場に足を運び、大きなスクリーンと没入感たっぷりな音響で楽しんでみてはいかがでしょうか。