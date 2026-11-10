アルサーガパートナーズは11月10日、全国のデスクワークに従事するビジネスパーソン328人を対象に実施した、生成AIの業務利用とセキュリティリスクに関する調査結果を発表した。

同調査は2026年8月5日～7日にインターネットで実施したもの。生成AIの普及状況やセキュリティに対する意識、社内ルールの認知状況、管理層によるリスク評価の実施状況などを調査している。

社員の59.8%が会社で許可されたAIツールを把握せず

会社で許可されたAIツールを把握しているか尋ねたところ、「一部しか把握していない」が18.0%、「ほとんど把握していない」が23.5%、「会社が管理しているか自体わからない」が18.3%となった。

これらを合わせると、59.8%が会社で許可されたAIツールを正確に把握していないことが明らかになった。

どのAIツールが会社で許可されているかを把握していますか 引用:セキュリティ意識調査2026

また、日常業務におけるセキュリティリスクについて尋ねたところ、「あまり意識したことがない」が17.7%、「まったく意識したことがない」が14.9%となり、合計32.6%が日頃の業務に伴うセキュリティリスクを意識していないことが分かった。

一方、「はっきりと認識している」は24.7%、「なんとなくリスクはあると思っている」は42.7%で、合計67.4%が一定のリスク意識を持っていると回答した。

生成AIの業務利用率は67.7%、前年調査の約2.3倍に

日常業務で生成AIを利用しているか尋ねたところ、「積極的に使っている(ほぼ毎日)」が22.3%、「時々使っている(週に数日程度)」が26.5%、「たまに使う(月に数日程度)」が18.9%で、業務利用率は合計67.7%だった。前年の調査結果（29.3%）と比較すると約2.3倍に相当するが、前年は全職種を対象としており、今回とは調査対象が異なる。

日常業務でAIツールを利用していますか 引用:セキュリティ意識調査2026

また、自社のセキュリティ対策全般については、「非常に不安を感じている」が11.3%、「やや不安を感じている」が39.0%となり、合計50.3%が不安を感じていると回答した。 不安を感じる領域では、「外部からの不正アクセス・サイバー攻撃」が36.4%で最も多く、次いで「AIツールへの社内データ・個人情報の入力・漏洩」が32.7%、「社員の誤操作・ヒューマンエラーによる情報漏洩」が32.1%と続いた。

自社のセキュリティ対策 どのような領域に不安を感じていますか 引用:セキュリティ意識調査2026

管理層の55.0%がAIセキュリティリスク評価を未実施

経営者や役員、情報システム担当者、管理職などの管理層に対し、AI利用に関するセキュリティリスク評価の実施状況を尋ねたところ、55.0%が一度も実施していないと回答した。

内訳は「実施したことはないが、今後実施する予定がある」が25.0%、「実施したことがなく、予定もない」が20.0%、「何をすればよいかわからない」が10.0%だった。

一方、「定期的に実施している」は20.7%、「一度だけ実施した」は23.6%となり、実施済みの割合は合計44.3%にとどまった。

さらに、AIを「週に数日程度」利用する層では、58.7%がリスク評価を実施していないことが明らかになった。

一方、AIを「ほぼ毎日」利用する層では、69.6%がリスク評価を実施済みと回答しており、利用頻度によって対応状況に違いが見られた。

管理層の62.0%が「バイブコーディング」のセキュリティリスクを把握せず

管理層にAI特有のセキュリティリスクについて尋ねたところ、「バイブコーディングによるセキュリティリスク」について「知らない／初めて聞いた」が35.0%、「名前は聞いたことがある程度」が27.0%となった。

バイブコーディングとは、AIに大まかな指示を与えてコードを自動生成させ、試行錯誤しながらアプリケーションを開発する手法のこと。

同手法に伴うセキュリティリスクについて、管理層の62.0%が概要を把握していないことが分かった。

また、悪意のある指示によってAIを誤動作させる「プロンプトインジェクション」についても、49.7%が「名前を聞いたことがある程度」または「知らない」と回答した。

一方、AIが事実と異なる情報を生成する「ハルシネーション」については、60.1%が「詳しく説明できる」または「概要は知っている」と回答した。

同社は、生成AIの普及に対して社内ルールの周知やリスク管理体制の整備が追いついていないと指摘。安全なAI活用に向けて、従業員の意識向上に加え、組織全体でのガバナンス強化が必要だとしている。