NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)と工学院大学は、工学院大学発スタートアップの創出支援や産学連携支援に連携して取り組む覚書をこのほど締結した。NEDOが起業家支援を含む覚書を大学と結ぶのは23校目となる。

NEDOと工学院大学の覚書はマッチング支援など5項目

覚書の内容は次の5項目。

研究者と企業などとのマッチング支援として、NEDOウェブサイトへの大学シーズ掲載で連携する

NEDO事業への応募促進に向け、セミナーや情報交換を行う

工学院大学発スタートアップや起業を目指す人の相談に、NEDOが委嘱した有識者「NEDOカタライザー」を派遣する

NEDOのスタートアップ支援人材の育成事業や、オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会(JOIC)の活動に工学院大学の人材を受け入れ、伴走支援やオープンイノベーションを担う人材を育成する

大学発スタートアップの成功事例づくりに向け、大学が開くイベントなどを支援する

NEDOはこれまでに、北海道大学や九州大学、東北大学など22の大学と同様の覚書を結んでいる。

工学院大学はスタートアップ認定制度を整備へ

工学院大学は近年、起業アイデアやシーズの発掘からワークショップ、ビジネスピッチコンテスト、PoC資金の獲得支援までのプログラムを展開している。令和7年度の東京都大学発スタートアップ創出支援事業に採択され、Tokyo Technology Commercialization Program(TTCP)やNEDO Entrepreneurs Program(NEP)の採択者も出ている。2019年には学内に「八王子市新産業創出センター」を開設した。

今後は、研究成果や知的財産をもとに教職員や学生などが設立した企業を「工学院大学発スタートアップ」として認定する制度を整える。覚書を機に、起業支援のセミナーや産学連携のマッチング事業も活用し、技術シーズの社会実装を進めるとしている。