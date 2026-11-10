島津製作所は11月10日、グループの業務・データ・システムを統合するERP(Enterprise Resource Planning：統合基幹業務)システムを刷新すると発表した。新たなERPにはSAPの「SAP S/4HANA」を採用し、本社単体では2028年度の稼働を予定する。その後、国内外の対象グループ会社へ順次展開する。

会計・生産・販売・物流をグローバルで標準化

今回のERP刷新では、国内外で会計、生産、販売、物流などの主要業務を統合し、グループ全体で業務プロセスとデータを標準化する。経営情報をグローバルで一元的に把握できる環境を整備し、データに基づく経営判断の迅速化・高度化につなげる。

背景には、事業環境の変化やグループのグローバル化に加え、AI技術の進展がある。同社ではこれまでもグループ全体の業務プロセスとデータの標準化を進め、経営情報の可視化と活用を高度化してきた。

新しいERPでは、グループ各社の主要業務とデータを統合することで、グローバルでの事業運営を効率化する。

統合基幹業務システムのイメージ

ERP刷新の狙いとして、同社は「グローバルでの事業運営の効率化と迅速かつ高度な経営判断」「品質・供給・サービスにおけるグループ横断の連携強化」「顧客への提供価値向上を支える迅速で柔軟な業務基盤の構築」の3点を挙げている。

業務やデータの標準化によって、拠点や事業ごとに情報を集約・加工する負荷を軽減するとともに、グループ横断で経営情報を利用できる基盤を構築していく。

リアルタイムデータとAIを活用できる経営基盤へ

もう一つの狙いが、リアルタイムのデータ活用やAI利用を支える情報基盤の整備だ。基幹業務から生成されるデータを共通基盤上で利用できるようにすることで、経営状況の把握や意思決定へのデータ活用を高度化。AIを業務や経営判断へ適用しやすい環境の整備にもつなげる。

島津製作所は、S/4HANAの導入とそれに伴う業務改革を一体で進めることで、市場環境や顧客ニーズの変化へ迅速に対応できる体制を構築する。最終的には売上高の拡大に加え、在庫の適正化や業務効率化などの効果を目指す。