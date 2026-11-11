ファミリーマートは11月10日から、「ファミリーマート×STU48 地域密着・中国四国地方応援プロジェクト」を中国四国地方(山口県の一部店舗を除く)のファミリーマートで順次展開している。

「STU48とコンビに」を合言葉に中国四国地方を盛り上げ

同社は"地域に寄り添う"という基本理念のもと、店舗を通じて「地域の家族のように」なることを目指している。その一環として、人気コンテンツとのコラボを通じた「推し活」応援、具体的にはファミマプリント、ラッピング店舗、1日店長などを提供するリテールエンターテイメントを強化していく方針を掲げている。

STU48は、2017年3月31日に瀬戸内7県を拠点とするアイドルグループとして誕生し、現在では瀬戸内を中心に幅広く活動しており、今年は記念すべき10年目を迎える特別な年。今回、ファミマプリントやラッピング店舗、1日店長など、1年にわたり実施し、「STU48とコンビに」を合言葉に中国四国地方を盛り上げていく。

オリジナルブロマイドがファミマプリントに登場

全国のファミリーマート店内設置のマルチコピー機サービス「ファミマプリント」限定で、STU48の特別仕様の「ブロマイド」(ブロマイドL判300円・シールL判600円)を発売する。全45種類から好きなブロマイドを印刷できる。発売期間は2027年2月28日23時59分まで。

広島新天地店を皮切りに瀬戸内4県でラッピング店舗が登場

STU48のメンバーの写真で装飾した店舗ラッピングを実施する。ファミリーマート広島新天地店を皮切りに、広島県、岡山県、香川県、愛媛県でもメンバーのラッピング店舗を実施し、STU48を全力で応援する。

STU48メンバーが「1日店長」に

STU48のメンバーが、ファミリーマートの制服を着用し、「1日店長」として店頭に登場する。詳細については、STU48の公式ホームページで発表される。

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