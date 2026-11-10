ロッテは11月10日、「クランキー」と「マツケンサンバ」のコラボを開始した。松平健さんが出演するウェブ動画を公開し、対象商品2個の購入でもらえるジッパーバッグや、レシート応募で5,000人に当たる限定シールなど、4つの連動企画を展開する。

「マツケンサンバⅡ」に合わせてクランキーを箱ごとパキッ

ロッテの「クランキー」は2026年4月にリニューアルし、箱ごと中央から2つに折ってシェアできる仕様になった。11月10日に公開されたウェブ動画では、金色の衣装を着た松平健さんが「マツケンサンバⅡ」のリズムに乗せてクランキーを折る。

箱ごと2つに折ったクランキーを手にする松平健さん

動画は、松平さんがクランキーを折って食べ、笑顔を取り戻すという内容。ロッテ公式X(@lotte_koibito)では動画の公開情報や連動コンテンツを順次配信する。期間中は「#マツケンクランキー」など対象のハッシュタグを付けて投稿すると、限定の絵文字が表示される。

松平健さんが金色の衣装で登場するウェブ動画の場面

対象商品2個でジッパーバッグがもらえる

11月10日から12月31日まで、全国のスーパー・総合スーパーの対象店舗で、クランキーブランドの商品を2個購入するごとに、オリジナルジッパーバッグが1点もらえる。アイスは対象外。バッグのデザインは全4種で、各店で景品がなくなり次第終了する。

ミラーボールや金色の衣装の松平健さんをあしらったジッパーバッグ