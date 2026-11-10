ロッテは11月10日、「クランキー」と「マツケンサンバ」のコラボを開始した。松平健さんが出演するウェブ動画を公開し、対象商品2個の購入でもらえるジッパーバッグや、レシート応募で5,000人に当たる限定シールなど、4つの連動企画を展開する。
「マツケンサンバⅡ」に合わせてクランキーを箱ごとパキッ
ロッテの「クランキー」は2026年4月にリニューアルし、箱ごと中央から2つに折ってシェアできる仕様になった。11月10日に公開されたウェブ動画では、金色の衣装を着た松平健さんが「マツケンサンバⅡ」のリズムに乗せてクランキーを折る。
動画は、松平さんがクランキーを折って食べ、笑顔を取り戻すという内容。ロッテ公式X(@lotte_koibito)では動画の公開情報や連動コンテンツを順次配信する。期間中は「#マツケンクランキー」など対象のハッシュタグを付けて投稿すると、限定の絵文字が表示される。
対象商品2個でジッパーバッグがもらえる
11月10日から12月31日まで、全国のスーパー・総合スーパーの対象店舗で、クランキーブランドの商品を2個購入するごとに、オリジナルジッパーバッグが1点もらえる。アイスは対象外。バッグのデザインは全4種で、各店で景品がなくなり次第終了する。
レシート応募で「ぷっくりシール」が5,000人に
全国のコンビニ、スーパー、総合スーパー、ドラッグストアで対象商品を税込300円以上購入し、レシートの写真を専用フォームから送ると、抽選で5,000人に「オリジナルぷっくりシール」が当たる。対象はクランキーブランドの商品で、アイスと「クランキーキッズ」は除く。
応募は11月10日から12月22日23時59分まで。レシートは11月10日から12月22日までの発行分が有効で、当選発表は景品の発送をもって行う。
コンビニのマルチコピー機で全8種のシールを販売
11月20日から12月31日23時59分まで、全国のファミリーマートとローソンのマルチコピー機(eプリントサービス)で、オリジナルシールを税込300円で販売する。シークレットを含む全8種。L判を3分割し、コラボデザイン2面とメッセージを書き込めるスペース1面を配置した。
クランキーの商品概要
「クランキー」は、パフのサクサクした食感とチョコの甘さが特徴。全国で販売し、内容量は1枚。オープン価格で、想定小売価格は税込226円前後。
11月10日には、新商品「サクマシクランキービッグパウチ」を全国で発売した。2層のパフによるサクサクした食感とチョコの味わいが特徴で、内容量は48g。オープン価格で、想定小売価格は税込324円。
12月には新宿マルイ アネックスに期間限定店
12月11日から20日まで、新宿マルイ アネックス(東京都新宿区新宿3-1-26)の7階イベントスペースに期間限定店がオープンする。コラボグッズ約10種を販売予定。入場は無料で、混雑時は整理券の配布などで入場を制限する場合がある。