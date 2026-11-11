セブン‐イレブン・ジャパンは11月10日から、「セブン‐イレブン限定! 今日の『ありがとう』に、QUOカード。」キャンペーンを全国のセブン‐イレブン店舗で実施している。

セブン‐イレブンが提案する「身近なギフト」

セブン‐イレブンでは、日々の食事や生活必需品だけでなく、急なお祝いやお礼の機会にも利用できるギフト商品を取り揃えている。11月23日の勤労感謝の日を前に、家族や友人、職場の同僚など、さまざまな相手へ気軽に贈れるギフトとしてQUOカードを提案する。

QUOカード購入&レシート応募で1万名に500円分が当たる

期間中に全国のセブン‐イレブン店舗で、額面1,000円以上のQUOカードを1枚以上購入し、レシートで応募すると、抽選で1万名に「セブン‐イレブン専用QUOカードPay 500円分」(デジタルギフト)がその場で当たる。対象レシート1枚につき1回応募できる。レシート対象期間は2026年11月10日0:00～11月23日23:59、応募期限は11月26日23:59まで。

賞品のセブン‐イレブン専用QUOカードPayは、全国の同社店舗で利用でき、挽きたての「セブンカフェ」やオリジナルスイーツ、弁当、惣菜など、日々のちょっとした買い物に利用できる。