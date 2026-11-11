セブン‐イレブン・ジャパンは11月17日から、「お店で焼いた フォカッチーズ」(340.20円)を全国の「セブンカフェ ベーカリー」取り扱い店舗で順次発売する。

お店で焼いた フォカッチーズ

表面はカリッ、中はもっちり。熟成生地にハムとチーズ

じっくり熟成させたフォカッチャ生地に、ハムとチーズ、ブラックペッパーマヨネーズを合わせた総菜パン。仕上げは店内の専用オーブンで焼き上げる。エキストラバージンオリーブオイルを焼く前と後の2回に分けて塗り、オイルの香りと、表面はカリッと、中はもっちりとした食感に仕上げた。

開発担当者が合わせる一杯は「コロンビアブレンド」

累計販売数100億杯を突破した「セブンカフェ」では、選べる3種の青「セレクトブレンド」を販売している。キリマンジャロ、コロンビア、グアテマラの3種類で、価格はホット・アイスともにレギュラーが170.64円。ラージはホットが260.28円、アイスが290.52円となる。

フォカッチーズに合わせる一杯として、同社の開発担当者は「コロンビアブレンド」を挙げる。ハムやチーズの塩気とコクに、コーヒーのほどよい酸味を合わせることで、後味が軽やかになるという。

「セブンカフェ ベーカリー」の商品は、対応店舗で「7NOW モバイルオーダー」からも注文できる。アプリで受取店舗を選んで注文と決済を済ませ、準備完了の通知が届いたら、店頭で受け取る。取り扱い商品や価格は店舗によって異なる場合がある。