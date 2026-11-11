寒くなってくるこの季節、恋しくなる食べ物と言えば、お鍋、シチュー、そしてこっくり濃厚なスイーツ……という人も多いのではないだろうか。

本日11月11日は「チーズの日」だそう。そんな折、セブン‐イレブンのチーズスイーツが本気でおいしいとのうわさをキャッチして、さっそくスイーツコーナーに向かった。

買ってきたのは、新商品の「なめらかチーズプリン＆カラメルムース」と「ぽよもっち チーズクリーム」、そして定番の「とろ生食感クリーミーチーズケーキ」。どれもチーズが主役だが、ひと口ずつ食べてみると、口どけも味の余韻もずいぶん違う。

ひとすくいごとに味が変わる「なめらかチーズプリン＆カラメルムース」

まずは「なめらかチーズプリン＆カラメルムース」(270円)。カップを横から見ると、上にカラメルムース、下にチーズプリンが重なっている。

上のムースはふわっと軽く、ほろ苦い。下のチーズプリンは舌の上でとろりとほどけ、チーズのコクと濃厚な甘さが広がる。スプーンを深く入れて2層を一緒にすくうと、カラメルのほろ苦さがプリンの甘さを引き立ててくれる。

ムースだけ、2層を一緒に、今度はプリン……スプーンの入れ方ひとつで味わいが変わるから、最後のひと口まで楽しい。

かじると「しゅわん」、中からとろり「ぽよもっち チーズクリーム」

続いて「ぽよもっち チーズクリーム」(205.20円)。丸い見た目はシュークリームにも見える。ところが、ひと口かじった瞬間の食感が独特だ。ふわっとした生地に歯を入れると「しゅわん」とした感覚が伝わってくる。

その軽い生地の中から、とろっとろのチーズクリームが出てきた。

モッツァレラチーズをベースにしたソースにクリームチーズを合わせているそうで、ひと口でチーズのコクがしっかり伝わる濃厚さ。少しだけ甘じょっぱいのもポイントだ。そして生地が無重力みたいに軽いものだから、生地とクリームの食感の違いをもう一度確かめようと、次のひと口へ。あっという間に食べ終えてしまった。

「あー、これこれ」となる定番「とろ生食感クリーミーチーズケーキ」

最後は、定番の「とろ生食感クリーミーチーズケーキ」(302.40円)。ひと口食べて思わず「あー、これこれ」。定期的に食べたくなる味だ。舌にのせたときはチーズのコクがしっかりあるのに、後味はさっぱり。こっくりしたチーズケーキが食べたい日に、この口どけがちょうどいい。

底までスプーンを入れると、クッキー生地が現れる。

チーズケーキを底のクッキー生地ごとすくったところ

なめらかなチーズケーキの中で、クッキーの食感と風味がいいアクセントに。次のひと口も、つい底までしっかりすくいたくなる。

チーズの日をきっかけに食べ比べてみたら、その日の気分で選びたくなる3品だった。次はどれにしようかと考えながら、明日もセブンに寄ってしまいそうだ。

※商品によって販売地域が異なります。店舗によって価格や取り扱いが異なる場合があります。