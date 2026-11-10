セブン‐イレブン・ジャパンは11月17日(火)から、全国のセブン‐イレブンで冬の限定アイス2品を順次発売する。ホイップ風バニラアイスを生チョコで包んだ「ロッテ 生チョコ包み」が今年も登場し、京都府産宇治ほうじ茶を使った「匠茶最中 ほうじ茶」も数量限定で販売する。

セブン‐イレブン限定の冬アイス2品

セブン‐イレブン・ジャパンが11月10日に発表したのは、生チョコとバニラを合わせた「ロッテ 生チョコ包み」と、宇治ほうじ茶アイスに小豆餡を合わせた「匠茶最中 ほうじ茶」の2品。税込価格はそれぞれ354.24円、343.44円で、いずれもセブン‐イレブン限定で販売する。

バニラアイスを生チョコで包み、表面にココアパウダー

「ロッテ 生チョコ包み」は、ホイップ風バニラアイスをやわらかな生チョコでまるごと包み、表面にココアパウダーをまぶしたアイス。セブン‐イレブン・ジャパンによると、生チョコの口どけとバニラアイスのなめらかさに、ココアパウダーのほろ苦さが重なる仕立てだ。

宇治ほうじ茶アイスに黒みつ入りの小豆餡

「匠茶最中 ほうじ茶」は、和三盆入りのほうじ茶アイスと、黒みつと北海道産小豆を使った餡を合わせた最中アイス。アイスには京都府産宇治ほうじ茶と北海道産クリームを使用している。北海道産クリームの使用割合は製品全体の8%だ。

最中の内側にはコーティングを施し、アイスの水分が皮に移りにくくなるよう工夫した。

商品概要

ロッテ 生チョコ包み

価格：328円(税込354.24円)

内容量：40mL×2個(パッケージ表記)

発売日：2026年11月17日(火)から順次

販売店舗：全国のセブン‐イレブン

匠茶最中 ほうじ茶

価格：318円(税込343.44円)

発売日：2026年11月17日(火)から順次

販売店舗：全国のセブン‐イレブン(数量限定)

店舗によって価格や取り扱いが異なる場合も

税込価格は軽減税率8%を適用したもの。店舗によって価格や商品名、規格が異なる場合や、取り扱いがない場合がある。予定数に達した場合や諸般の事情によっては、販売を終了することもある。画像はイメージ。