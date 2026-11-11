サイバーエージェントは、VTuberグループ「にじさんじ」の撮り下ろしビジュアルを使用した「にじさんじポップコーンvol.4 うすしお味」(253円)を11月24日に発売する。全国のファミリーマートやアニメイト、一部オンラインストアなどで販売するほか、オリジナルクリアカード全14種のコンプリートセットが当たるキャンペーンも実施する。
テーマは「カフェ店員」クリアカード入り!
本商品は、「カフェ店員」をテーマに撮り下ろしたビジュアルを採用したポップコーン商品。全14種のオリジナルクリアカードのうち1枚がランダムで封入される。カードには参加ライバー6名の等身ビジュアル、バストアップビジュアル、集合ビジュアルなどをラインナップする。
参加ライバー
- 獅子堂あかり
- 石神のぞみ
- 倉持めると
- ミラン・ケストレル
- 酒寄颯馬
- 渚トラウト
販売情報
販売は全国のファミリーマート(一部店舗を除く)、全国のアニメイト(一部店舗)で実施する。
また、バンダイナムコアミューズメントが運営するアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」では、アミューズメント限定BOX(4袋入り)を11月24日より順次展開する。
オンライン販売はCyber Goods Storeで実施。なお、同ストアでは1箱12袋入りのカートン販売のみとなる。
※店舗により発売日が前後する場合がある。
※商品はなくなり次第販売終了。
※一部取り扱いのない店舗がある。
発売記念キャンペーン
発売開始を記念し、オリジナルクリアカード全14種のコンプリートセットが抽選で3名に当たるプレゼントキャンペーンを実施する。
応募方法
1.Cyber Goods Store公式Xアカウントをフォロー
2.対象ポストにハッシュタグ「#にじさんじポップコーン4」を付けて引用ポスト
応募期間
11月24日0時00分～11月30日23時59分
賞品
・オリジナルクリアカード全14種コンプリートセット
・当選人数：3名
応募対象外となる条件
・Xアカウントを非公開設定にしている場合
・ダイレクトメッセージを受信できない設定にしている場合
当選者にはダイレクトメッセージで連絡する。
「にじさんじポップコーンvol.4」概要
商品名：にじさんじポップコーンvol.4 うすしお味
発売日：11月24日
価格：253円
内容量：11g
カード種類：オリジナルクリアカード全14種
賞味期限：2027年3月
発売元：サイバーエージェント
製造元：オリエント
にじさんじプロジェクト
「にじさんじプロジェクト」は、多数のVTuber・バーチャルライバーが所属するプロジェクト。イベント展開のほか、グッズ販売やデジタルコンテンツ配信、楽曲制作などを行っている。現在は約150名のライバーが活動しているという。
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