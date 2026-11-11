サイバーエージェントは、VTuberグループ「にじさんじ」の撮り下ろしビジュアルを使用した「にじさんじポップコーンvol.4 うすしお味」(253円)を11月24日に発売する。全国のファミリーマートやアニメイト、一部オンラインストアなどで販売するほか、オリジナルクリアカード全14種のコンプリートセットが当たるキャンペーンも実施する。

テーマは「カフェ店員」クリアカード入り!

本商品は、「カフェ店員」をテーマに撮り下ろしたビジュアルを採用したポップコーン商品。全14種のオリジナルクリアカードのうち1枚がランダムで封入される。カードには参加ライバー6名の等身ビジュアル、バストアップビジュアル、集合ビジュアルなどをラインナップする。

参加ライバー

獅子堂あかり

石神のぞみ

倉持めると

ミラン・ケストレル

酒寄颯馬

渚トラウト

販売情報

販売は全国のファミリーマート(一部店舗を除く)、全国のアニメイト(一部店舗)で実施する。

また、バンダイナムコアミューズメントが運営するアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」では、アミューズメント限定BOX(4袋入り)を11月24日より順次展開する。

オンライン販売はCyber Goods Storeで実施。なお、同ストアでは1箱12袋入りのカートン販売のみとなる。

※店舗により発売日が前後する場合がある。

※商品はなくなり次第販売終了。

※一部取り扱いのない店舗がある。

発売記念キャンペーン

発売開始を記念し、オリジナルクリアカード全14種のコンプリートセットが抽選で3名に当たるプレゼントキャンペーンを実施する。

応募方法

1.Cyber Goods Store公式Xアカウントをフォロー

2.対象ポストにハッシュタグ「#にじさんじポップコーン4」を付けて引用ポスト

応募期間

11月24日0時00分～11月30日23時59分

賞品

・オリジナルクリアカード全14種コンプリートセット

・当選人数：3名

応募対象外となる条件

・Xアカウントを非公開設定にしている場合

・ダイレクトメッセージを受信できない設定にしている場合

当選者にはダイレクトメッセージで連絡する。

キャンペーン賞品となるクリアカードコンプリートセット

「にじさんじポップコーンvol.4」概要

商品名：にじさんじポップコーンvol.4 うすしお味

発売日：11月24日

価格：253円

内容量：11g

カード種類：オリジナルクリアカード全14種

賞味期限：2027年3月

発売元：サイバーエージェント

製造元：オリエント

にじさんじプロジェクト

「にじさんじプロジェクト」は、多数のVTuber・バーチャルライバーが所属するプロジェクト。イベント展開のほか、グッズ販売やデジタルコンテンツ配信、楽曲制作などを行っている。現在は約150名のライバーが活動しているという。

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