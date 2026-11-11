ムーンムーンは11月10日、「副業と睡眠時間に関する実態調査」の結果を発表した。調査は11月5日～6日、本業に加えて副業をしている全国の20〜50代の会社員200名を対象にインターネットで行われた。

副業を行う時間帯

副業を始めた理由を尋ねたところ、「物価高で生活費が足りないから」(19.8%)や「貯蓄や投資に回すお金を増やしたいから」(19.2%)が上位に。副業を行う時間帯は「休日の日中」(25.2%)が最も多いものの、「平日の終業後〜22時」(22.8%)、「平日の22時〜深夜0時」(15.8%)を合わせると、平日夜間が38.6%にのぼり、平日の就業後から深夜にかけての時間を副業に充てている“夜働く会社員”が非常に多いことがわかった。

また、副業開始後、平日の睡眠時間がどう変わったのかを尋ねたところ、「変わらない」(51.0%)が約半数いる一方で、残りの49.0%は睡眠時間が減少していることが明らかに。特に「30分〜1時間未満減った」(18.5%)層が多かった。

副業による変化

続いて、副業を始めてから感じるようになったことを教えてもらったところ、「疲れが取れにくい」(16.7%)、「日中に眠くなる」(13.0%)など体調面への悪影響が顕著に。また、睡眠時間を確保するために副業で工夫していることを聞くと、「在宅でできる仕事に限定」(22.8%)や「終了時刻を決める」(17.7%)など、タイムマネジメントを工夫する傾向がうかがえた。