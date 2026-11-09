マイボイスコムは、10回目となる「ストレス」に関するインターネット調査を2026年10月1日～7日に実施した。回答者数は10,630人。ストレスを感じる度合いや心身に現れる症状・変化、対処方法、ストレスの発散・解消度合いなどについて尋ねた。

ストレスを感じている人は6割

ストレスを「とても感じている」は17.4％、「やや感じている」は42.9％で、合計は60.3％となった。一方、「あまりストレスを感じない」は28.9％、「ほとんどストレスを感じない」は10.7％だった。過去調査と比べても、ストレスを感じている人の割合はおおむね6割前後で推移している。

心身の変化は「いらいらしやすくなる」が最多

ストレスを感じた時に出やすい心身の症状・変化では、「いらいらしやすくなる」が34.7％で最も多かった。次いで「気力がなくなる、元気がなくなる」が23.3％、「眠れない・眠りが浅い」が20.1％。「便秘、下痢、腹痛、おなかが張る」が16.0％、「胃痛、胃もたれ」が14.9％と、心身のさまざまな変化が挙がった。

ストレスの原因、最多は「仕事内容・労働環境」

ストレスを感じる状況を複数回答で尋ねると、「仕事内容・労働環境」が28.9％で最多。「病気やケガ、健康・体力面」「睡眠の質、睡眠不足」「金銭面」がそれぞれ2割強で続いた。男性30～50代では「仕事内容・労働環境」「職場の人間関係」が上位となり、女性では「日常の家事」「将来への不安」などの比率が高い傾向がみられた。

対処方法は「寝る」が22.4％でトップ

ストレスへの対処方法では「寝る」が22.4％で最も多く、「テレビ番組、YouTubeや動画配信サービス、映画などを見る」が21.8％、「好きなものを食べる」が20.3％で続いた。女性30～60代では「好きなものを食べる」が1位。若年層では音楽を聴く、ゲームをするといった回答も比較的多かった。

ストレスを解消できている人は4割強

ストレスの発散・解消が「できている」は6.9％、「まあできている」は34.0％で、合わせて40.9％。「あまりできていない」は15.7％、「できていない」は8.2％だった。「とてもストレスを感じている」と回答した層では、発散・解消ができていないとする人が6割強を占めるという。

調査概要

項目 内容 調査対象 マイボイスコムのアンケートモニター 調査方法 インターネット調査（ネットリサーチ） 調査時期 2026年10月1日～10月7日 回答者数 10,630名

まとめ

今回の調査では、6割がストレスを感じており、症状・変化では「いらいらしやすくなる」が34.7％で最多となった。また、ストレスを発散・解消できている人は4割強にとどまった。ストレスの原因や症状だけでなく、それぞれがどのような方法で対処しているのかも浮き彫りになった。