ジー・ブーンは9月16日、「副業が本業に与える影響に関する実態調査」の結果を発表した。調査は8月28日～30日、副業経験のある20代～50代の会社員330名を対象にインターネットで行われた。

本業に役立った副業の経験

「副業でのどのような経験が本業に役立ったか」と尋ねたところ、「異なる業界や職種の視点・アイデアの獲得」(28.2%)が最も多く、次いで「専門的な知識や技術の習得」(27.3%)、「コミュニケーション力の向上」(26.7%)という結果に。一方、「特に役立った経験はない」と回答した人は25.2%で、副業経験のある会社員の約75%が、副業での経験が何らかの形で本業に役立ったと回答したことが分かった。

副業経験が本業に役立った会社員が実感した成果

続いて、副業での経験が本業に役立った会社員に対し、実際にどのような成果に繋がったのかを尋ねたところ、1位「成果物のクオリティが上がった」(30.8%)、2位「業務プロセスの改善に繋がった」(29.6%)、3位「新しいツール・手法を本業に導入できた」(27.1%)となった。

副業が本業に与える良い影響

次に、副業が本業にどのような影響を与えると感じているか聞いたところ、89.4%もの人が「良い影響を与える」と回答した。具体的には、「新たなスキルや知識の本業への還元」が最多の34.9%。次いで「本業に対するモチベーションの向上」(29.5%)、「視野の拡大や新たなアイデアの獲得」(28.8%)、「社外コミュニティがあることによる心理的な安心感の向上」(28.1%)が上位に。

一方、悪い影響として主に挙げられたのは「肉体的・精神的な疲労の蓄積」や「本業でのパフォーマンスや集中力の低下」で、ともに42.9%だった。