TWICEのSANAが11日、東京・原宿で行われた「Celebrate 65 Years of Graff Excellence グラフ65年にわたる輝きの回顧展」オープニングセレモニーに登場。総額約13億円のジュエリーを身に着け、その魅力を語ったほか、デビューからの歩みや、自身が「一番輝いている」と思う瞬間、周囲から言われたという言葉を明かした。

SANA、約13億円のジュエリーに「周りがすべて色づくよう」

SANA

この日、ネックレスやイヤリング、ブレスレット、リングの4点、総額約13億円のジュエリーを身に着けて登場したSANA。

実際に着用した感想を聞かれると、「本当に鏡の前で着用させていただいたんですけど、もう印象がわっと変わるような、引き立ててくれるような、周りがすべて色づくような感じになって」と表現し、「本当にグラフのジュエリーは特別だなっていうふうに思いました」と笑顔を見せた。

なかでもリングは約13カラットだといい、「本当にイエローダイヤモンドならではの輝きがとても心地いいです」とお気に入りのポイントを語った。

デビューからの歩みを回顧「駆け抜けてきた10年」

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また、自身の芸能人生を振り返る場面では、「今年で韓国ではデビュー11周年を迎えて、来年は日本デビュー10周年なのですが、やっぱり思い返せばあっという間の10年間だったなというふうに思います」と話す。

「メンバーやファンの皆さん、そしてスタッフの皆さんに支えられながら、駆け抜けてきた10年は本当に私にとっても大切な時間だった」と周囲への感謝を口にし、「これから目の前にある時間も、新しいことに挑戦していきながら、素敵な時間を送ることができたら」と今後について語った。

さらに、自身が「輝いている」と思う瞬間を問われると、「やっぱりライブで、ステージの上でパフォーマンスしている時が一番輝いて見える瞬間なんじゃないかなと思います」と回答。

「本当に輝いている瞬間を見たいと思って来てくださる方々もたくさんいらっしゃると思うので、皆さんにとっても私が一番輝いている瞬間がその瞬間だといいなと思います」とファンへの思いをのぞかせた。

「SANAがいると現場が明るくなる」周囲からの言葉明かす

そして、長く愛される秘訣について質問されると、SANAは「自分の口で言うのもなんなんですが」と照れながら、「最近、新しい現場でお仕事をしてみて、私らしくいる瞬間が一番、愛されているように感じて」と告白。

「現場とかでも『SANAがいると現場が明るくなるよ』って言ってくださったのが、とてもうれしかったです」と、周囲からかけられた印象的な言葉も明かした。

最後には、長く愛しているもの、これからも愛し続けたいものについて、「メンバーやスタッフさん、ファンの皆さんをこれからも大事にしていきたい」と改めて語っていた。