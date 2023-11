オーディオストリーミングサービス・Spotifyは、BTS・ジョングクのデビューアルバム『GOLDEN』のリリースを記念し、Spotify限定のボーナスコンテンツや屋外広告ジャックなどを展開している。

「ジョングクのさらなる魅力を発見してもらうため」に、YouTubeやVideo Podcastチャンネルで公開された限定ボーナスコンテンツ。ジョングクがリラックスできるような様々な仕掛けを用意した「ゴールデンルーム」で、ラーメン粥のレシピや、“ペイバックチャレンジ”に挑戦する様子を映している。

また屋外広告は、ニューヨークのエンパイアステートビルを文字通り「ゴールデン」に。CGIのゴールデンバナーがエンパイアステートビルの頂上から広げられ、アルバムタイトル『GOLDEN』が公開されると世界中で話題になった。日本をはじめとする世界中でも、『GOLDEN』が主要都市の屋外広告をジャックしている。

これらリリース記念企画について、ジョングクは、「私のソロアルバムがついに発売されます。BTSと共に成長しながら作り上げたソロアルバムを皆さんに披露する時がきました。アルバム製作に本当に一生懸命取り組みましたので、楽しみにしていてください。ぜひ、Spotifyでたくさん聴いてくださいね」とコメント。ARMY(ファン)に向けても、「私のそばにいてくれてありがとう。私もいつもARMYを応援しています」とメッセージを送っている。

【編集部MEMO】

YouTubeチャンネル『K-Pop ON! Spotify』で3日に公開された「Jung Kook shares his personal ramyeon porridge recipe GOLDEN RELAX ROOM (FULL)」は135万再生、5日に公開された「Jung Kook gets Bam a sibling PAYBACK CHALLENGE (FULL)」は133万再生を突破。それぞれ、世界中から3,000件以上のコメントが書き込まれている。