サンリオの新キャラクタープロジェクト「Happilinafriends（ハッピリーナフレンズ）」から、「ちょこちら」と「グランピーニビー」のデビューが決定した。

ハッピリーナフレンズ公式Xアカウントが11月10日に発表したもので、それぞれのグッズは2027年以降に発売予定とのこと。

「ちょこちら」は、ふわふわの毛並みとぷにぷにのほっぺが自慢のチンチラの女のコ。もともとは真っ白な毛並みだったが、大好物のイチゴを食べすぎて、耳としっぽがピンク色になったという。2026年サンリオキャラクター大賞で新設された「ハッピリーナフレンズ部門」では、「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」の3冠を獲得した。

「グランピーニビー」は、しかめっつらがチャームポイントのうさぎ。シャイなため、いつもしかめっつらをしているけれど、どこか憎めないキュートなキャラクターだ。

「ハッピリーナフレンズ」とは、子どもたちが“自分の好き”に出会い、その想いをお友だちや家族と分かち合うことを目指すプロジェクト。初年度の2026年は、小学校低学年をメインターゲットに制作された10キャラクターが登場し、「キミの好き、おしえて！」をキャッチコピーに活動した。今後も毎回新たなテーマで新キャラクターの輩出を目指すという。

୨୧・┈・♡・┈・୨୧ 新キャラクター 🎀 デビュー🎀 ୨୧・┈・♡・┈・୨୧ #ハッピリーナフレンズ から 「ちょこちら」「グランピーニビー」 のデビューが決定したよ✨ 2027年以降、それぞれのグッズ発売を 予定しているよ💭 これからふたりをどうぞよろしくね🍓🥕 #サンリオ https://t.co/e8IvN2RyAi — ハッピリーナフレンズ【サンリオ公式】 (@happilina_x) November 10, 2026

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