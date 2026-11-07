サンリオピューロランドは、クリスマスイベント「Puroland Illumination Christmas」を11月6日から12月25日まで開催している。初日には人気絵本シリーズ「くまのがっこう」との初コラボレーションを記念し、ハローキティと主人公・ジャッキーによる特別フォトセッションが行われた。

テーマは「クリスマスの準備

今年のイベントテーマは「クリスマスの準備」。来場者はサンリオキャラクターたちと一緒にサンタクロースの“おてつだい”をしながら、さまざまなコンテンツを楽しむという内容となっている。

目玉の一つとなる新作イルミネーションショー「スイートスパークルイルミネーション」では、ハローキティとリトルツインスターズが音声で登場。レーザーやイルミネーションを活用した華やかな光の演出が展開されるほか、来場者もクラップやダンスで参加しながら会場を盛り上げる参加型ショーとなっている。ショー開始前にはジャッキーが動画でダンスをレクチャーし、会場はクリスマスムードに包まれた。

館内では、専用のライトを持ってスポットを巡る「ワンダーリボンライトチャレンジ」や、「くまのがっこう」スタンプラリーも実施。スタンプを集めながらクリスマスツリーの飾り付けを体験できるなど、親子で楽しめる企画が多数用意されている。

また、期間限定のフォトスポットや、ワークショップ型アトラクション「CHALLENGE PURO」のクリスマス仕様パティシエ体験も登場。香りや光の演出を取り入れた空間の中で、思い出作りを楽しめる。

「くまのがっこう」とのコラボアイテムも

グッズ売り場では、クリスマスコスチュームをまとったサンリオキャラクターのマスコットやリングチャーム、ミニタオルなどのイベント限定商品を販売。さらに、「くまのがっこう」とサンリオキャラクターズのコラボデザインを採用したステッカーセットやBIG缶バッジ、アクリルキーホルダーなども展開される。

フードメニューには、「シナモロールのフライドチキン♡ブルーカレー」や「リトルツインスターズのピンクのおうち♡シフォンケーキとストロベリーソース」、「ハローキティのいちご＆シナモンチュロス」など、クリスマスをイメージした限定メニューがラインナップ。「くまのがっこう」コラボのティラミス風パフェも販売される。

イベントは12月25日まで開催。サンリオキャラクターとともにクリスマス準備を楽しめる、冬限定の特別な体験を提供する。

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