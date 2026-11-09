『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の年内の入場者特典が、第8弾から第12弾まで一挙に発表された。11月14日から「エアーびんよよ」、12月19日からは「ヒミツにしようなんて許さライト」を配布する。第9弾から第11弾は、過去の特典を期間限定で再配布する。

第8弾の「エアーびんよよ」は、島民のヒトハとフタバのほか、うさぎやモモンガも使っていた武器「びんよよ」をバルーン仕様にした特典。ちいかわたちと一緒にセイレーンと戦っているような気分を楽しめるという。配布期間は11月14日から27日まで。

続く第9弾は、第4弾の「チャームミニフィギュア」全4種（島二郎、セイレーン、ヒトハ、フタバ）を11月28日から12月4日までランダム配布。第10弾は、第3弾の「ごきげんセイレーン♪」全3種（ちいかわ、ハチワレ、うさぎ）を12月5日から11日まで、第11弾は、第6弾の「チャームミニフィギュア」全2種（ちいかわ＆ハチワレ、うさぎ＆モモンガ）を12月12日から18日まで、それぞれランダムで配布する。

第12弾の「ヒミツにしようなんて許さライト」は、作中の重要アイテム「単三電池」をかたどったミニライト。ライトをつけるとイラストが浮かび上がる仕様で、何が映し出されるかは受け取ってからのお楽しみだ。12月19日から配布する。

特典は上映館で本作を鑑賞した人に、1人1回の鑑賞につき1つプレゼント。同じ上映回で複数の座席指定券を持っていても、1人につき1つとなる。いずれも数量限定で、なくなり次第終了。第8弾は11月14日から全国の上映館で配布される。

第2弾ポスタービジュアル

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