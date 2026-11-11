ミニストップは11月10日より、開催中の「韓国グルメフェア」対象となる新商品7品の販売を開始した。

デジキムチポックム丼 (豚キムチ丼)

「デジキムチポックム丼(豚キムチ丼)」(753.84円)は、プルコギのたれとコチュジャンで絶妙に味付けした豚肉炒めとキムチ炒めをたっぷりと盛り付け、特製の追いダレをかけて仕上げた。

「カンジャンサーモン丼(韓国醤油だれ和えサーモン丼)」(753.84円)は、にんにくを効かせた韓国醤油ベースの特製たれをサーモンに絡め、まろやかな「やわらかたまご」を添えた。

「ポックンチャンポン(海鮮炒めちゃんぽん)」(604.80円)は、豆板醤とニンニクの辛味ソース、オイスターソースとオキアミの海鮮出汁に、直火釜で抽出した花咲ガニの香味油を加えた奥深い味わいのピリ辛炒めちゃんぽん。

「トゥンカロン(太っちょマカロン)」(354.24円)は、韓国発祥のボリューム満点な2色マカロン。バニラホイップといちごソースをたっぷり絞り、オレンジ色の花形チョコレートをトッピングした。

「サンドおむすびヤンニョムチキン(大麦入り)」(321.84円)は、コチュジャン、ケチャップ、砂糖を合わせた甘辛い特製ヤンニョムソースと唐揚げを組み合わせ、大麦入りのご飯でサンドした。

関東・東海・近畿・四国・九州地域では、韓国の伝統的な白菜の和え物をイメージしたヘルシーなサイドメニュー「ペチュムチム(白菜辛旨ソース和え)」(300.24円)も販売。関東・東海・近畿・四国地域では、コチュジャンを効かせた韓国風のピリ辛焼きそばをパンではさんだ「韓国風旨辛炒め麺ドッグ」(192.24円)を販売する。

韓国風旨辛炒め麺ドッグ

11月16日までの期間中、対象商品を含む税込500円以上の購入レシートでWEB応募すると、抽選で人気韓国コスメセットが10名に当たるプレゼントキャンペーンを実施している。

※商品画像はイメージ