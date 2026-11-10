三井アウトレットパーク 仙台港は11月14日～23日、中華まんが主役のグルメイベント「中華まん博覧会2026」を開催する。

長崎県長与町 長崎角煮まんじゅう「岩崎本舗」

期間中は、「片手で食べるご当地グルメ」をコンセプトに、全国各地の中華まん店舗が全7店(ゲスト出店6店舗とお土産店1店舗)集結。中華まん100種以上の食べ比べを楽しめる。

長崎県長与町の長崎角煮まんじゅう「岩崎本舗」は、長崎角煮まんじゅう、大とろ角煮まんじゅう、チーズ角煮まんじゅうなど販売する。福岡県福岡市の博多水炊き風もつ鍋「胡庵」は、もつ萬、トリッパオ(牛ハチノスのピザ風餡)などを販売。北海道釧路市の行列店「よしやすぶたまん」は、ぶたまんのほか、会場限定のあんバターまんも販売する。

福岡県福岡市 博多水炊き風もつ鍋「胡庵」

北海道釧路市 「よしやすぶたまん」

大阪府大阪市の「豚饅茶屋 花花」(ファーファ)は、パリパリとした皮の揚げ豚まんじゅうを販売する。群馬県前橋市の台湾手作り「天香」 (てんしゃん)は、 台湾肉まんのほか、アニメで話題となったバーワンなども用意する。

大阪府大阪市 「豚饅茶屋 花花」(ファーファ)

群馬県前橋市 台湾手作り「天香」 (てんしゃん)

博覧会限定店舗の「噂の中華まん工房」では、SNSで話題になった「肉まん」のアレンジを、プロの料理人が監修した肉まんとして販売する。

博覧会限定店舗 「噂の中華まん工房」

「ご当地中華まん土産店」では、80種もの「ご当地まん」を販売する。