セブン‐イレブン・ジャパンは11月24日から、冷凍食品「カプリチョーザ監修 イカスミパスタ」を全国のセブン‐イレブンで数量限定で順次発売する。また、「セブンプレミアム ジェノベーゼパスタ」をリニューアルし、11月17日から首都圏で、12月1日から首都圏を除く全国で順次発売する。

カプリチョーザ監修第2弾は「イカスミパスタ」

「カプリチョーザ監修 イカスミパスタ」(494.64円)は、イタリア料理店「カプリチョーザ」の定番メニューを再現した冷凍パスタ。「カプリチョーザ監修 トマトとニンニク」に続く監修商品第2弾となる。

ブラックフライデーに合わせて展開する同商品は、イカのうまみを生かした濃厚な黒いソースが特徴。具材にはイカリングをトッピングした。

ジェノベーゼはバジルを増量、じゃがいもを追加

「セブンプレミアム ジェノベーゼパスタ」(375.84円)は、従来品よりバジルの配合量を増やし、さわやかな風味を高めた。具材には新たにじゃがいもを加え、ゴロゴロとした具材感のある仕立てにリニューアルしている。

東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県では11月17日から先行して順次発売し、それ以外の地域では12月1日から順次展開する。

なお、店舗によって価格が異なる場合や、一部商品の取り扱いがない場合がある。また、予定数の終了などにより、販売を終了する場合がある。