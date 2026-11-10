セブン‐イレブン・ジャパンは11月17日、冷凍食品「セブンプレミアム レンジで麻辣餃子」(203.04円)と、クックイックシリーズより「セブンプレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯」(645.84円)の2品を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。

「セブンプレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯」(645.84円)、「セブンプレミアム レンジで麻辣餃子」(203.04円)

近年、専門店の出店や関連商品の発売が続くなど、麻辣(マーラー)市場への関心が高まっている。同社では、日々の自宅ごはんをより豊かに、ワクワクする体験に変える冷凍食品として、本格的なおいしさと手軽さを両立した麻辣商品2品を開発した。

レンジで麻辣餃子は、電子レンジ調理で手軽に楽しめる、シビカラ仕立ての麻辣餃子。花椒の痺れる辛さと唐辛子のキレのある辛さを掛け合わせ、ひと口食べるとクセになるような味わいを実現した。いつもの食卓のもう一品やお酒のおつまみとして、本格トレンドの刺激を手軽に楽しめる。なお、同商品は「七宝麻辣湯」監修ではない。

「セブンプレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯」(645.84円)

麻辣湯は、人気専門店「七宝麻辣湯」監修の冷凍惣菜(鍋)。"クックイック"仕様により、下処理の手間なく鍋で約8分火にかけるだけで、スパイスの華やかな香りと痺れが際立つできたてのおいしさを楽しめる。今回リニューアルを行い、スパイス感・痺れ感を向上させるとともに、ブンモジャやハナビラダケなど、専門店ならではの具材に刷新し、より専門性の高い品質へ仕上げた。