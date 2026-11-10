スシローは11月11日から、全国の店舗で「ジャンボとろサーモン」を3種の仕立てで販売する。そのほか、濃厚なうにや脂の旨みを楽しめるすし、寒くなる季節にぴったりのあったかメニューなど全13品が登場する。

新TV-CMには桜田ひよりさんが出演

新TV-CM「サーモンはスシロー・ジャンとろサーモン」篇も、11月11日から全国で放映を開始する。俳優の桜田ひよりさんが友人とスシローを訪れ、大好物のサーモンを楽しむ内容だ。

CMでは、「サーモンアボカド」や「サーモン バジルマヨチーズ炙り」「炙りサーモンバター醤油」など、さまざまなサーモンメニューを前に目を輝かせる様子を描く。プライベートでも必ず注文するという「サーモン バジルモッツァレラ」や、一口では入りきらないほどの「ジャンボとろサーモン」を頬張る姿も見どころとなっている。

ジャンボとろサーモンが3種の仕立てで登場

今回登場する「ジャンボとろサーモン」(110円～)は、とろサーモンを食べごたえのあるジャンボサイズで楽しめる一皿。

ジャンボとろサーモン 110円～

魚卵をトッピングした「プチプチ! ジャンボとろサーモン」(180円～)は、プチプチとした食感が特徴だ。

プチプチ! ジャンボとろサーモン 180円～

さらに、店内で直火炙りにした「ジャンボとろサーモン チーズマヨ炙り」(180円～)も用意する。

ジャンボとろサーモン チーズマヨ炙り 180円～

濃厚なうにや脂の旨みを楽しむすしも

濃厚な旨みが口いっぱいに広がる「濃厚うに包み」(200円～)や、黒毛和牛のローストビーフに漬けうにを合わせた「漬けうにとローストビーフあらぎりわさび」(360円～)も登場する。

濃厚うに包み 200円～

漬けうにとローストビーフあらぎりわさび 360円～

脂ののったとろあじと炙りニシンを一皿で味わえる「とろあじと炙りニシン盛り合わせ」(200円～)に加え、脂のりのよいびん長まぐろのとろ部分を使用した「びん長ねぎとろ包み」(120円～)もラインナップする。

とろあじと炙りニシン盛り合わせ 200円～

びん長ねぎとろ包み 120円～

このほか、牡蠣フライにタルタルソースをのせた「牡蠣フライにぎり タルタルのせ」(280円～)、5種類の貝を盛り合わせた「貝づくし5種盛り」(720円～)も販売。貝づくしの内容は、煮はまぐり、牡蠣、黒とり貝、北海道産つぶ貝、タイラギ貝となっている。

牡蠣フライにぎり タルタルのせ 280円～

貝づくし5種盛り 720円～

ディップソース付きポテトやあったか麺メニューも

サイドメニューには、注文を受けてから店内で揚げるフライドポテトに2種類のソースを添えた商品が登場。「ディップ IN ポテト バジルチーズソース」(230円～)はバジルチーズソース、「ディップ IN ポテト 明太子チーズソース」(230円～)は明太子チーズソースをディップして楽しめる。

ディップ IN ポテト バジルチーズソース 230円～

ディップ IN ポテト 明太子チーズソース 230円～

うにを使った「濃厚うにまぜそば」(480円～)も用意。さらに、きのこと玉子入りのあんに明太子をトッピングした「きのこあんかけうどん 明太子のせ」(360円～)も登場する。

濃厚うにまぜそば 480円～

きのこあんかけうどん 明太子のせ 360円～

販売期間は11月11日から11月29日まで。各商品は販売予定総数に達し次第終了となる。店舗によって価格が異なるほか、期間内の販売状況によっては販売を継続する場合もある。販売状況や価格はスシローのアプリ・ホームページで確認できる。