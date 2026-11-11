白みりんの発祥地として知られ、江戸川の水運で栄えた歴史ある街並みが残る千葉・流山本町。同エリアを会場として、10月31日に「白みりんと切絵行灯の夕べ in 流山本町」が開催されました。

イベントでは、流山本町の名物のひとつになっている切り絵行灯（あんどん）によるライトアップや和太鼓演奏、演舞などが行われたほか、地元の人気店が出店する「白みりんマルシェ」も開催。

白みりんを使ったフードやドリンク、地酒、流山の醸造所で作られたクラフトビールなどが販売され、多くの来場者で賑わっていました。ここでは、その様子をレポートします。

7年ぶりに復活！ 約30基の切り絵行灯が流山本町を照らす

「白みりんと切絵行灯の夕べ」は、流山本町の歴史ある街並みを切り絵行灯で照らし、地域の魅力を広く発信することを目的として2017年より開催されているイベント。コロナ禍でしばらく中断されていましたが、今回7年ぶりに開催が実現しました。

もともと流山本町では店舗や神社、一般の住宅の前に切り絵行灯が設置されており、夜になると優しいあかりで訪れる人の目を楽しませています。イベントでは、その行灯30基ほどを流山駅前通りに集めてライトアップするのが大きな見どころ。

筆者はまだ明るいうちに会場に入りましたが、ちょうど日が落ちて夕闇が訪れる頃に行灯が一斉に点灯。その瞬間、過去にタイムスリップでもしたかのような幻想的でノスタルジックな空間に様変わりしたのが印象的でした。

日中の流山駅前通り

ライトアップされた流山駅前通り

切り絵行灯は切り絵作家の飯田信義さんと、行灯担当の長谷部年春さんが長年ボランティアで制作している作品。お店や住居の歴史的背景などがモチーフになっており、一基ごとにデザインが異なっているのが特徴です。

イベントで挨拶する切り絵作家の飯田信義さん

流山本町は新選組ゆかりの地としても知られており、新選組を題材にしたゲーム「薄桜鬼」とコラボした行灯にも注目。今回のイベントでも近藤勇や土方歳三らのキャラクターが描かれた行灯を見ることができました。

開会式では、その飯田さんも登壇し、「現在、切り絵行灯は流山本町に約130基並んでおります。個人のお宅やお店に依頼され行灯を制作しています。もともとは15年くらい前に、地域活性化のため（行灯制作者の）長谷部年春さんと二人でやり始めたもの。今日は切り絵行灯を十分楽しんでいただければ嬉しいです」と挨拶をしました。

江戸時代の初めに創建されたと伝えられる浅間神社の切り絵行灯

和太鼓や優雅な演舞、白みりんグルメで楽しむ秋の夜

流山駅前通りの常与寺付近では特設会場が設置され、和太鼓の演奏や「おわら風の盆」の特別演舞、コンテンポラリーダンスなどが披露されました。

和太鼓の演奏

コンテンポラリーダンス

また、「白みりんマルシェ」も開催されており、地元の人気店によるフードやドリンクが提供されていました。

白みりんの発祥地ということもあって、白みりんポップコーンやアイスクリーム白みりんシロップ添え、白みりん粕を使ったクラフトビールなど、ほかでは味わえない料理やドリンクも。来場者は行灯のあかりや演舞とともに、上品で優しい白みりんの甘みやうまみを生かしたグルメを存分に楽しんでいる様子でした。

子どもに人気の縁日も楽しめました

ちなみに、会場近くにある常与寺では、切り絵行灯とは別のライトアップも行われており、異世界に迷い込んでしまったような雰囲気。絶好のフォトスポットになっており、イベントの開催途中や帰りに立ち寄る人の姿も多く見られました。