クロスユーおよび三井不動産は12月1日～4日まで、東京都中央区の日本橋エリアにてアジア最大級の宇宙ビジネスイベント「NIHONBASHI SPACE WEEK 2026」を開催する。

NIHONBASHI SPACE WEEK 2026

6回目となる今回は、国内外から前年の2倍となる約200の企業・団体が参画する。50以上の関連イベントを実施する過去最大規模での開催となる。

開催コンテンツ

政府の「日本成長戦略」で航空・宇宙分野が重点投資先に位置づけられ、「宇宙戦略基金」等による商業化支援が進んでいる。昨年に引き続き、海外の政府・公的機関や企業が参画するなか、海外からは欧州委員会主導の宇宙スタートアップ支援プログラム「CASSINI」や欧州宇宙機関(ESA)を通じた約30社、オーストラリアから18社が来日し、日本企業とのB2Bマッチングによる国際連携や商談を促進する。

宇宙関連企業・スタートアップに加え、通信や旅行、製造など異業種からの参画も拡大しており、衛星データを活用した防災・減災、宇宙輸送、部品調達など技術の社会実装に向けた最新の取り組みも紹介する。メイン会場となる日本橋三井ホールでは、12月1日～3日に130以上の団体が集う展示会「EXHIBITION」を開催する(事前登録制・参加無料)。

EXHIBITION

12月1日～3日には、産官学金の宇宙関連団体によるビジネスカンファレンスを15セッション開催。さまざまな領域のトッププレイヤーたちが最新の宇宙動向や展望について議論する。

ビジネスカンファレンス

海外宇宙関連団体や大使館などによるカンファレンスやネットワーキングイベントなどを行う「GLOBAL STAGE」も実施する。世界の公的機関や産業界のトップランナーたちが来日し、各国の宇宙ビジネスの最先端や日本企業との共創の枠組みについて紹介する。

「PITCH STAGE」(12月2日～3日)では、大手企業からスタートアップまで、国内外の50を超える注目企業・団体の最新の取り組みや今後の展開を担当者が直接紹介する。