クナイプは2026年11月9日、日本リカバリー協会代表理事・片野秀樹氏監修のもと実施した「あなたは、なに疲れ? 現代人の疲労実態調査」の結果を発表した。調査は2026年10月2日～10月3日、東京都内で開催されたイベントの来場者である20～70代の男女1,795人を対象に、ストレッサーチェックシートの記入とシール投票による実地調査として行われた。

あなたは、なに疲れ? 現代人の疲労実態調査

身体的な疲れに約6割が投票

今回の調査では、疲労の要因となる「ストレッサー」を、物理的、化学的・生物学的、心理的、社会的の4種類に分類。チェックシートへの回答を点数化し、身体的疲れと精神的疲れのどちらに当てはまるかをシール投票で可視化した。

その結果、「身体的疲れ」に約6割が投票し、精神的疲れを上回った。要因別では、寒暖差や強い湿気・乾燥など身体に負担を感じる気候、カフェインなどの嗜好品、アレルギーといった物理的・化学的・生物学的ストレッサーへの該当が多かった。

ストレッサーチェック表

疲労要因の1位は「カフェイン」

ストレッサー項目種別

ストレッサー項目の総合1位は「カフェイン」(60.6%)だった。眠気覚ましやリフレッシュのために日常的に摂取しているカフェインが、気づかないうちに疲労につながっている可能性があるという。また、「(光の刺激からくる)眼精疲労」(55.0%)や「SNSなどで情報過多な状態」(49.8%)など、デジタル環境に関係する項目も上位に入った。

女性は気候やデジタル疲れ、家事・育児・介護の負担も

女性では、「厳しい暑さ、または寒さ」「寒暖差」「湿気や乾燥」といった気候に関するストレッサーが全年代で上位を占めた。これらの項目でストレスを感じている人は、男性と比べて約7倍に上った。また、「SNSなどで情報過多な状態」は20代女性で1位(67.4%)、30代女性で2位(63.8%)となった。

「家事・育児・介護の悩み」は、20代女性では7.0%だった一方、30代女性では22.9%、40代女性では27.3%に増加。ライフステージの変化が重なる年代では、仕事と家庭の両立などによる負担が大きくなる傾向がみられた。

男性30代は「プレッシャー」が約6割

男性では、30代の「プレッシャー」が2位(59.8%)、40代では3位(50.0%)に入った。女性と比べて約1.3倍高く、働き盛りの世代で精神的な負荷を感じている傾向がみられた。また、男性の36.1%が「長時間労働」に該当。嗜好品では、女性と比べて「アルコール」が1.9倍、「喫煙」が約5倍となった。男性の「カフェイン」該当率も61.7%だった。

仕事の重圧や長時間労働による疲れからリフレッシュを求め、嗜好品を口にする機会が増えている様子がうかがえる。一方で、こうした習慣が身体的疲労を蓄積させている可能性も考えられるという。

なお、今回の分類は医療上の診断を目的としたものではなく、日本リカバリー協会代表理事・片野秀樹氏の監修のもと作成された。

片野秀樹氏「疲れの原因は一人ひとり異なる」

片野氏は、今回の調査で現代らしさを表す結果として、総合1位となった「カフェイン」に注目。リフレッシュや集中力を高めるために摂取する日常の習慣が、交感神経を過剰に刺激し、疲れを自覚しにくくさせることで、見えない疲労につながっている可能性を指摘した。

また、20～30代で「SNSなどの情報過多」や「眼精疲労」が上位に入ったことについて、常時接続社会やデバイスによる脳の過活動を象徴していると説明。以前の調査では、20～30代の女性が最も疲れていることが明らかになったとして、若い世代も自身の疲労状態に早くから意識を向けることが大切だと述べた。

片野氏は、疲れの原因は一人ひとり異なり、性別や年代によっても傾向が分かれると説明。身体的な疲れとして現れる人もいれば、精神的な疲れを強く感じる人もいるため、自分がどのようなストレッサーを受け、どのような疲れを抱えているのかに気づくことが、適切な休養を取る第一歩になるという。

休養行動の一つとして挙げたのが入浴だ。身体的な疲れを感じるときは、お湯の温熱作用や浮力、水圧によって筋肉や関節を休ませることができる。精神的な疲れを感じるときは、照明を少し落として心地よい香りに意識を向けることで、考え続けている状態から距離を置き、脳の鎮静化を促すことができるとしている。

片野秀樹氏は博士(医学)。一般社団法人日本リカバリー協会代表理事、ベネクス執行役員を務める。東海大学大学院医学研究科などで研究員を歴任し、現在は日本疲労学会評議員、日本抗加齢医学会指導士なども務める。著書に『休養学：あなたを疲れから救う』(東洋経済新報社)、『休養の超基本』(朝日新聞出版)などがある。