患者目線のクリニックは2026年10月28日、季節の変わり目の頭痛に関する実態調査の結果を発表した。調査は2026年9月1日～10月13日、同院のオンライン診療を利用したことのある全国の20代～50代の男女604名を対象に、インターネット調査で実施した。なお、頭痛外来の受診歴がある人は対象から除いている。

天気や気圧の変化による頭痛、女性の63%が自覚

季節の変わり目に感じる頭痛の特徴

季節の変わり目に頭痛の悪化を感じる281名に、頭痛の特徴を尋ねたところ、「天気や気圧の変化で悪化すると感じる(気象痛)」と「こめかみや目の奥がズキズキ痛む(片頭痛のようなタイプ)」がともに56%で最多となった。「頭全体が締め付けられるように痛む(緊張型頭痛のようなタイプ)」は32%だった。

性別で見ると、「気象痛」を挙げた女性は63%だった。一方、男性では「自分では、どのタイプか判断がつかない」が33%となり、女性の12%を上回った。

悪化する頭痛のタイプ

天気や気圧の変化に伴って頭痛が悪化することがあり、一般に「天気痛」と呼ばれる。もともと頭痛を感じやすい人ほど季節の変わり目に悪化を自覚しやすく、特に片頭痛では天候の変化が発作のきっかけになる場合があるという。一方で、自分の頭痛がどのタイプなのか判断できていない人も一定数いると考えられる。

頭痛が起きたときの対処は「市販の鎮痛剤」が69%

頭痛が起きたときの対処

季節の変わり目に頭痛の悪化を感じる281名に、頭痛が起きたときの対処を尋ねたところ、「市販の鎮痛剤を飲んで様子を見る」が69%で最も多かった。次いで「特に何もせず、痛みが治まるのを待つ」が28%となった。「頭痛外来・内科・脳神経内科などの医療機関を受診する」は13%、「オンライン診療を利用する」は12%で、いずれかを選んだ人は20%にとどまった。

普段ほぼ毎日～週に数回頭痛を感じる人に限っても、「市販の鎮痛剤を飲んで様子を見る」が72%で最多だった。医療機関の受診は25%、オンライン診療の利用は23%で、市販薬による対処が大きく上回った。

受診をためらう理由は「頭痛くらいで受診するのは大げさ」が最多

医療機関やオンライン診療を利用していない199名に、受診をためらう、または避ける理由を尋ねたところ、「頭痛くらいで受診するのは大げさだと感じるから」が49%で最も多かった。次いで「忙しく通院の時間を確保できないから」が34%、「頭痛の症状でもオンライン診療を利用できると知らなかったから」が22%となった。30代では「忙しく通院の時間を確保できないから」が56%と高かった。

頭痛の頻度が高い人でも市販の鎮痛剤による対処が中心となっており、頭痛を受診の対象と捉えていない人や、忙しくて通院の時間を確保しにくい人が受診を控えていることがうかがえる。

鎮痛薬を服用する日数が多い状態が続くと、薬の使いすぎによってかえって頭痛が起こりやすくなる「薬剤の使用過多による頭痛」につながる可能性もあるという。

頭痛予防薬を知らなかった人は68%、使用経験者は15%

頭痛予防薬があることを知っているか

普段、季節を問わず頭痛を感じる357名に、発作が起きる前から定期的に服用する頭痛予防薬があることを知っているか尋ねたところ、「知らなかった」が68%に上った。「知っているが、使ったことはない」は18%、「知っており、使ったことがある」は15%だった。

性別では、「知らなかった」と回答した人は男性で84%、女性で62%となった。普段ほぼ毎日～週に数回頭痛を感じる人でも、「知らなかった」は56%、「使ったことがある」は28%にとどまった。

頭痛予防薬は、痛みが出てから服用する鎮痛薬とは異なり、定期的に服用することで頭痛が起こる回数や日数を減らし、日常生活への支障を軽くすることを目指す治療薬だ。

「頭痛の診療ガイドライン2021」では、片頭痛の発作が月に2回以上ある場合などに予防療法を検討することが勧められている。こうした治療の選択肢があるにもかかわらず、ほぼ毎日～週に数回頭痛を感じる人でも約6割が知らず、十分に認知されていない実態がうかがえる。