ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は11月10日より、サラダバーで「大根と小松菜のおひたし」など冬の訪れを感じさせる季節限定メニュー4品を提供している。

ビッグボーイの冬季限定サラダバーメニュー

ビッグボーイのサラダバーは、新鮮な生野菜を中心に、フルーツや調理した野菜、パスタ、デザートなど常時18種類のメニューを提供しており、11月10日からは、冬の訪れを感じさせる季節限定メニュー4品が登場している。提供は2027年1月下旬までの予定。

まずは、大根や、鉄とビタミンAが豊富に含まれる小松菜、おあげを、昆布だしが香るおつゆでさっぱりと仕上げた「大根と小松菜のおひたし」。おつゆの優しい味わいやおあげの旨みが調和した、素朴な味わいにどこか懐かしさを感じる一品。

続いて、ひじき煮の優しい風味と胡麻のコクがマッチした「ひじきとレンコンの胡麻マヨサラダ」が登場。おあげや大豆の水煮、食物繊維が含まれるひじきを使用したひじき煮に、シャキッとしたレンコンやにんじんを合わせ、胡麻香るマヨネーズで和えたサラダで、甘じょっぱい味わいを楽しむことができる。

3品目は、パスタに青ネギやごろっとしたミンチを合わせ、ほんのり辛くコクのある担々風ソースを絡めたパスタサラダ「汁なし担々パスタサラダ」。胡麻の香ばしい風味が広がるやみつきになる味わいでありながら、程よい酸味を効かせることで、さっぱりとした後味に仕上げられている。

最後は、りんごのやさしい風味を楽しめる「りんごゼリー」の登場。すっきりとした口当たりで、思わずもう一口食べたくなるような味わいに。食後のデザートにはもちろん、食事中のお口直しにもぴったりの一品となっている。