京都鉄道博物館は公式X(Twitter)にて、205系0番代の特別展示を12月に実施するとともに、「教えて! あなたが見たい205系」と題し、帯の色に関する投票を実施すると発表した。10月9～12日に館内で投票を行い、投票獲得数の多かった帯色に変更するとしている。

205系0番代は国鉄時代の1985(昭和60)年から導入された直流通勤形電車。山手線を皮切りに、関東圏だけでなく関西圏にも導入された。JR東日本で新型車両による205系の置換えが進む一方、JR西日本では現在も奈良線で205系0番代が運用されている。

京都鉄道博物館での特別展示に先立ち、「教えて! あなたが見たい205系」と題した投票を実施し、展示する205系0番代の帯を投票獲得数の多かった色に変更するとのこと。投票対象として、「京阪神緩行線色・京浜東北線色」「山手線色」「京葉線色」「埼京線色」「横浜線色」「南武線色」「武蔵野線色」「中央・総武緩行線色」「宇都宮・日光線色」「京阪神緩行線・阪和線色」の10種類を用意している。

10月9～12日の各日とも、本館1階「車両のしくみ / 車両工場」エリアで10～12時と13時10分から16時30分まで投票可能。その際、会場で入館済み表示のスマートフォン画面または入館記念券(QRコードチケット含む)の提示が必要となる。投票は1人につき1票とされている。