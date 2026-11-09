しまむらは11月11日から、全国のファッションセンターしまむら店舗で「超サプライズセール!!!」を開催する。「超サプライズ特価」の商品をそろえ、11月10日の前日祭から11月14日の増刊号まで、日ごとに企画を展開する。

11月10日の「前日祭」からスタート

本セールに先駆け、11月10日は「前日祭」を開催。インフルエンサーが薦めるコーディネートや、これからの季節に活躍するあったかアイテムを「超サプライズ特価」で販売する。翌11月11日の本セールでは、当日限定の「タイムジャック商品」をはじめ、目玉となる特価商品をそろえる。

5,000円以上の購入で3種類のノベルティ

期間中は3種類のノベルティを用意する。11月10日10時からは「バニティポーチ」、11月11日10時からは「ワイヤレスイヤホン」、同日15時からは「レンジで簡単鍋」を配布。いずれも「しまむらパークアプリ会員証」を提示し、税込5,000円以上購入した人が対象で、先着順。なくなり次第終了となる。

11月11日10時から配布されるワイヤレスイヤホン

11月13日はキャラクターアイテム、14日は「おかわり特価」

本セール後も企画が続き、11月13日の「特別号」ではキャラクターアイテムをラインナップ。11月14日の「増刊号」では「おかわり特価」を用意する。セール期間を通して、ファッションアイテムだけでなく、さまざまなジャンルの商品や企画が展開される予定だ。

開催概要

項目 内容 催事名 超サプライズセール!!! 本セール開始日 2026年11月11日（水） 前日祭 2026年11月10日（火） 特別号 2026年11月13日（金） 増刊号 2026年11月14日（土） 開催店舗 全国のファッションセンターしまむら店舗 ノベルティ条件 しまむらパークアプリ会員証を提示し、税込5,000円以上購入した人。先着順、なくなり次第終了

まとめ

「超サプライズセール!!!」は11月11日の本セールを中心に、前日祭、特別号、増刊号まで複数日にわたって展開する。税込5,000円以上の購入などの条件を満たすと、バニティポーチ、ワイヤレスイヤホン、レンジで簡単鍋のノベルティも先着で受け取れる。