しまむらは4月15日から、半期に一度の「特別祭」を全国のファッションセンターしまむら店舗で開催する。
アウターや服飾雑貨、寝具、インテリアなどを特別祭特価で用意している。初夏におすすめのトレンドアイテムを集めた、一ノ瀬美空さんが着る「正解コーデ」や、同社オリジナルブランド「SEASON REASON by Lin.&Red(シーズンリーズン バイ リンアンドレッド)」の新作アイテムなども登場する。(寝具・インテリアは一部店舗では取り扱いがない)
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