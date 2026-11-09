星野リゾートは、「いい夫婦の日」(11月22日)と「いい夫妻の日」(11月23日)を含む秋の連休に向け、2人の絆を深める「ふたり時間チャージ旅」を提案している。

厚生労働省が発表した去年1年間の婚姻率は、前の年と比べて上昇し、離婚率は低下した。また、エアトリが実施した「夫婦の旅行に関する実態調査」では、夫婦の7割以上が「夫婦でゆっくり旅行に行きたい」と回答し、そのうち約9割は「旅行は関係に良い変化をもたらす」と実感している。日常を離れてゆっくり会話を交わし、共通の思い出を作ることが、絆を深めるきっかけとなっていることがうかがえる。

星野リゾートでは、夫婦やカップルをはじめとする多様なパートナーが日常を離れ、感謝を伝え合える宿泊体験を用意。1日1組限定の絶景ディナーや客室露天風呂など、対話とくつろぎを深める5つの特徴的な滞在スタイルを提供する。

日本最南西端で仰ぐ、1日1組限定の「うつろい絶景ディナー」

無数の星の下でプロポーズ

「リゾナーレ小浜島」(沖縄県八重山郡)の「うつろい絶景ディナー」は、見渡す限り空が広がる小高い丘の上で、地元の食材を使用したショートコースディナーと、沖縄の蒸留酒をベースにしたオリジナルカクテルを提供する。茜色に染まる夕暮れから満天の星まで、移ろう絶景を眺めながら、1日1組限定のプライベートな空間で、誰にも邪魔されない特別な時間を過ごせる。これから新たな一歩を踏み出す2人に向けた、プロポーズ専用のサポート情報も公開している。

露天風呂とシャンパンで2人の時間を彩る記念日プラン

客室付き露天風呂で2人だけのリラックス空間

「界 雲仙」(長崎県雲仙市)では、周囲を気にせずくつろげる客室付き露天風呂とシャンパンを用意する。夕食には界オリジナルのお祝い箱を提供するほか、伝統工芸に触れるご当地楽「活版印刷体験」でパートナーへの日頃の感謝を手紙に綴ることができる。旅の思い出を形に残すことで、帰宅後も旅の余韻に浸れる滞在を提案する。

地上154ｍから望む夜景と美食を楽しむパーティープラン

地上154ｍから望む夜景と名店の美食で特別な1日に

「OMO5横浜馬車道」(神奈川県横浜市)では、地元で愛されるイタリアンの名店の料理を客室で味わうパーティープランを提供する。キッチンやリビングを備えた客室で、気兼ねない共同生活のような特別感を体験できる。フラワーブーケの手配も可能で、日常の延長にある上質な空間で感謝を伝えるひとときを演出する。実際に体験したカップルからは「同棲体験デート」との声もあがっているとか。

氷と光できらめく「スターダスト・アイスリンク」

スケートリンクを夜は期間限定でライトアップ

軽井沢の豊かな森に囲まれた「軽井沢星野エリア」(長野県北佐久郡)の、屋外アイススケート場「ケラ池スケートリンク」では、2026年11月21日より、日没後に氷上のライトアップイベントがスタートする。銀河のきらめきを表現したリンクは、まるで夜空に浮かんでいるような"没入型"の体験ができる空間になる。今年は、きらめくリンクからほんの少し離れた森の暗がりに、流れ星をイメージした新たなオブジェが誕生。軽井沢星野エリア内では、同日からクリスマスイルミネーションも施され、パートナーとのロマンティックな旅を演出する。

【番外編】バリで過ごす「ウブドの記念日ドリームスケープ」

バリのウェディング衣装を着て写真撮影が可能

星のやバリでは、ハネムーンやカップルの記念日をお祝いする滞在プランを用意している。バリの伝統的なメイクと好みのウェディング衣装をまとい、豊かな自然に囲まれた敷地内でロケーションフォトの撮影が可能。結婚式の前にバリの王女が受けてきたという伝統的なスパトリートメントで身も心もリラックスしながら、思い出に残る時間を過ごせる。