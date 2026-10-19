セブン‐イレブン・ジャパンは10月20日より、「山梨グルメフェア」を山梨県内のセブン‐イレブンで順次開催する(一部商品は長野県内の店舗でも販売)。

山梨グルメフェア

同社では、各地域の特色ある食文化に光を当て、地元の食材を積極的に活用することで、生産者の支援と地域経済への貢献を図る「地産地消」に取り組んでいる。

本フェアでは、甘めの味わいが特長の肉めしなど、山梨県の食文化や地域の素材を取り入れた全7品を発売する。

「山梨の味 肉めし」(613.44円)は、甘めの味付けが特長の、山梨県で親しまれている肉めしを再現した商品。柔らかい豚肉に甘めのタレをたっぷり絡めているため、ご飯との相性抜群だという。

「山梨名物 かぼちゃのおほうとう」(645.84円)は、山梨の郷土料理である「おほうとう」をリニューアルした商品。

「もっちもち食感クレープ黒蜜きなこもち」(302.40円)は、山梨県で馴染みのある黒蜜ソース、きな粉クリーム、もちをクレープで包んだ商品。黒蜜の甘さときなこの風味が広がる和の味わいが楽しめる。

「味付海苔おにぎり 鶏の柚子胡椒マヨネーズ」(224.64円)は、山梨県富士川町産のゆずを使用したおにぎり。ゆずの風味を活かした柚子胡椒マヨネーズが特長。

「1.5倍盛り! 甘口醤油だれの焼もつ」(421.20円)は、山梨県で馴染みのある焼もつを、甘口の醤油だれで仕立てた。値段そのまま通常の1.5倍盛り(従来品比)で、食べ応え抜群の一品。

「混ぜて食べるまぐろたたきのユッケ風」(386.64円)は、山梨県でよく食べられるまぐろを使用したカップデリ。具材を混ぜ合わせて食べる、ユッケ風に仕立てた。

「大きなコッペコーヒークリーム 富士山ミルク使用」(181.44円)は、地域で馴染みのある富士山ミルクを使用。香りのよいコーヒークリームをサンドし、満足感を感じられる大きなコッペパン。