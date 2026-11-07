「もうガンガンいってね」――。スタッフからの言葉を信じ、憧れの大先輩との共演で精いっぱい頑張った。しかし、その後に待っていたのは、思いもよらない展開だった。お笑いコンビ・フットボールアワーの後藤輝基が、YouTubeチャンネル『ざっくりYouTube』で、タモリと共演した際の切ない思い出を振り返った。

スタッフから「どんどんツッコんで」 期待に応えようと奮闘

4日に公開された動画では、千原ジュニア、小籔千豊、フットボールアワーの岩尾望、後藤輝基が、「初トーク」と題して、それぞれの初めての経験についてトークを展開。「初タモリ」というテーマになると、ジュニアが『タモリ倶楽部』(テレビ朝日系)で初共演した際の思い出を披露した。

大阪に住んでいた頃、兄・せいじとともに同番組へ出演したというジュニア。車に大きなスピーカーを積んでいる人を掘り下げる企画で、音の迫力を前に「こんなもんジョン・レノン生き返ってきますよ」とボケたところ、タモリから「いい顔してボケるね」と声をかけられたという。「めっちゃ覚えてる」と、当時の出来事を懐かしそうに振り返った。

一方、後藤にも『タモリ倶楽部』での忘れられない思い出があった。ジュニアと同じく、タモリとの初共演はフジテレビ系『笑っていいとも!』だったという後藤。その後、『タモリ倶楽部』にも出演することになったが、収録前にスタッフから思いがけない言葉をかけられる。

「スタッフさんがめっちゃハッパかけてきはったんですよ。もうガンガンいってね、みたいな。もうなんかそういう風潮も最近あんまないから、どんどんツッコんでもうて」

当時のスタッフは、後藤の持ち味である鋭いツッコミを積極的に発揮してほしいと考えていたのかもしれない。後藤も、その言葉を受けて気合いを入れた。

「ちょっと頑張らなと思って。むっちゃでかい声で。『タモリ倶楽部』でですよ」

『タモリ倶楽部』といえば、独特のゆったりとした空気感でも知られる番組。それでも後藤は、スタッフから期待をかけられた以上、何とか応えようとした。

「頑張らなと思って。うわー! うわー! ってやったんですよ。(タモリさんが)そっからしゃべりはらへんようになったんですよ」

スタッフの言葉を信じ、普段以上に声を張り上げながら収録に臨んだ後藤。しかし、その頑張りが、本人にとって忘れられない苦い記憶になってしまう。

切ない結末に「つらいな」

「そこからほぼ共演がないんですよ」

後藤がそう打ち明けると、千原ジュニアは「今に至るってこと?」と驚き、後藤は「今に至ってます」と返答。あの日の収録以来、タモリとの共演がほとんどないことを明かした。もちろん、当時の振る舞いが共演機会に影響したのかどうかは分からない。それでも後藤自身は、あのとき張り切りすぎてしまったことが気になっているようだ。

収録を終えた後藤は、自分の振る舞いを思い返し、「あかんな、これ」と感じたという。そして、積極的に発言するよう促してきたスタッフを探したものの、見つからなかったそうだ。

「その言ってきたスタッフさん探したもん。おらへんかった」

後藤にしてみれば、スタッフの期待に応えようと必死に頑張っただけだった。しかし、結果的に自分だけが空回りしてしまったように感じたのだろう。自身も同様の経験を思い出したのか、小籔は「あるわぁ～!」と声を上げながら「むっちゃ腹立つ」と反応。そして、タモリにどう思われたのかについても、後藤は「こいつはすごい嫌なやつやと思われたままやと思いますね」と吐露し、小籔は「つらいな」と同情する。

大先輩との貴重な共演で、スタッフに言われた通りに頑張ったにもかかわらず、本人の中では後悔が残る結果に。後藤は明るく笑いに変えながらも、タモリに実際どう思われたのかを確かめる機会もないまま年月が過ぎてしまったことに、悔しさもにじませていた。