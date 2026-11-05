トイザらス・ベビーザらスは、PPIHグループへの事業承継後初となるクリスマスプロモーション「あわてんぼうのサンタクロース」を11月5日から12月25日まで実施する。

全国のトイザらス・ベビーザらス店舗（一部店舗を除く）およびオンラインストアで展開し、先行セールや購入商品の取り置きサービス、店頭参加型イベントなどを行う。

同社は、玩具専門店としての強みを活かしながら、子どもから大人まで世代を超えて楽しめる「新たなアソビ場」の実現を目指している。商品の取り扱い数拡大や体験型売り場の充実を進めるとともに、店舗面積の約10％を遊び場として活用する「PLAY SPACE 10% RULE」も推進する。

「気が早すぎるクリスマスセール」

プロモーションの目玉となる「気が早すぎるクリスマスセール」は11月19日まで開催。おもちゃ、ベビー用品、アパレルなど約40アイテムを対象に、10％から最大80％オフで販売する。

セール商品には「プラレール 動くぞ！変形！ギガデカドクターイエロー」（4,399円）や「アンパンマン NEW にぎって！おとして！光るくるコロタワー」（3,499円）、「星のカービィ サウンドたっぷり♪ カービィのおうち」（999円）などがラインナップされる。

また、店頭で購入した商品をクリスマスまで店舗で預かる「サンタ取り置きサービス」も実施。スターカード会員は無料、非会員は500円で利用できる。自宅での保管場所確保の負担を軽減し、早めのプレゼント購入を後押しする。

このほか、税込500円以上の購入者を対象に、各店舗10人へ店内の商品（税込1万円以下）をプレゼントする抽選企画「トイザらスからのクリスマスプレゼント」や、「こんなお店になってほしい」といった要望を書いて飾る参加型企画「WISH TREE ～おねがい！トイザらス～」も開催する。