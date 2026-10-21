子育て世代向けお出かけ情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディは、子育て家庭の保護者2,285人を対象に、おもちゃ売り場の使い方に関する意識調査を実施した。

はじめに、買う予定がなくても子どもとおもちゃ売り場に立ち寄ることがあるか聞いたところ、「よくある」が29％、「たまにある」が53％となり、合わせて82％が立ち寄ると回答した。

また、おもちゃ売り場へ行く目的では「買う予定はないが、見に行く」が54％で最多となった一方、「買うものを決めて買いに行く」は22％だった。

直近1年で子どもと行ったことがあるおもちゃ売り場を聞くと、「総合スーパー(イオン等)」が59％で最多となった。続いて「家電量販店」が52％、「トイザらス・ベビーザらス」が46％、「カプセルトイ専門店」が45％、「ショッピングモール内のおもちゃ専門店」が44％となった。

直近1年に行ったおもちゃ売り場

実店舗のおもちゃ売り場に行く理由では、「実物の大きさ・質感を確かめられる」が61％でトップ。次いで「子どもの反応を見て決められる」が57％、「子ども自身に選ばせられる」が48％、「実際に触って動かせる」が47％だった。

実店舗のおもちゃ売り場へ行く理由

さらに、おもちゃ売り場に行った日に予定外の買い物をした人は79％に上った。購入したものでは、「ガチャガチャ(カプセルトイ)」が46％で最も多く、「お菓子・食べ物」が45％、「おもちゃ本体」が31％、「飲食(フードコート・カフェなど)」が31％で続いた。

おもちゃ売り場を訪れた日の予定外の買い物

調査結果からは、おもちゃ売り場が単なる買い物の場ではなく、親子で楽しむお出かけ先として利用されている実態がうかがえた。

※出典：「いこーよファミリーラボ」調べ