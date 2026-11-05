大東建託は2026年11月4日、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2026＜岐阜県版＞」「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2026＜岐阜県版＞」を発表した。

調査は2020～2026年に実施し、岐阜県在住の20歳以上の男女12,772人を対象に、マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収する方法で行った。集計は2022～2026年の回答を基本とし、自治体ごとの回答者数が50人に満たない場合は、2021年、必要に応じて2020年の回答も加えている。

街の幸福度1位は「北方町」! 神戸町は昨年8位から3位に上昇

街の幸福度ランキングでは、本巣郡北方町が1位に輝いた。同町は昨年3位から順位を上げており、「住みここち」ランキングでもトップとなっている。

2位は加茂郡八百津町、3位は安八郡神戸町。神戸町は昨年8位から大きく順位を上げた。トップ10では、8位の瑞穂市も昨年18位から順位を上げてランクインしている。

なお、街の幸福度ランキングは2022～2026年の5年分の回答をもとに集計。自治体ごとの回答者数が50人に満たない場合は、2021年の回答を、さらに必要に応じて2020年の回答を加えている。

偏差値は、評点の平均値が50になるように正規化し、評点が平均値からどの程度隔たっているかを示したもの。同じ偏差値でも順位が異なる場合は、小数点第2位以下の数値が異なっている。

街の幸福度ランキング

住み続けたい街1位は4年連続で「川辺町」

住み続けたい街ランキングでは、加茂郡川辺町が4年連続で1位に輝いた。2位は不破郡垂井町で、2年連続の同順位となった。3位は本巣市で、昨年5位から順位を上げている。トップ10では、今年の街の幸福度ランキングで1位となった本巣郡北方町も、昨年8位から順位を上げて4位に入った。

なお、住み続けたい街ランキングも2022～2026年の5年分の回答をもとに集計。自治体ごとの回答者数が50人に満たない場合は、2021年の回答を、さらに必要に応じて2020年の回答を加えている。

住み続けたい街ランキング

郡上市は「街に誇りがある」で1位、「街に愛着がある」で3位

街の幸福度と住み続けたい街のトップ5に加え、各種ランキングの順位も発表された。

トップ5以外では、郡上市が「街に誇りがある」ランキングで1位、「街に愛着がある」ランキングで3位となった。また、飛騨市も「街に誇りがある」ランキングで3位に入っている。

幸福度の評点は、「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」という設問に対し、1点(非常に不幸)から10点(非常に幸福)までの10段階で評価した回答の平均値を10倍し、100点満点に換算している。

住み続けたい街の評点は、「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」という設問に対し、「そう思う」を100点、「どちらかと言えばそう思う」を75点、「どちらでもない」を50点、「どちらかと言えばそう思わない」を25点、「そう思わない」を0点として、回答の平均値からランキングを作成した。

なお、幸福度・住み続けたい街・街に誇りがある・街に愛着があるの順位が「-」と表示されている場合は、偏差値50未満を意味する。また、住みここち・住みたいの順位は、ウェブサイトで発表している順位までを掲載し、それ以降は「-」と表示している。