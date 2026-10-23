三井ショッピングパーク ららぽーと堺は10月31日～11月12日、開業4周年を記念したイベント「ららぽーと堺 4th Anniversary Fair」を開催する。

ららぽーと堺 4th Anniversary Fair

期間中は4周年の"4"にちなみ、おトクな特典を多数展開する。「ATELIER ALBION」では、4,000円以上購入で400円券を進呈。「メガネスーパー」ではレンズ価格が4,400円引き、「大起水産」で4種の海鮮丼を特別価格の843円で、「鶏三和」ではランチタイム限定でドリンクを40円で提供する。ロピアでは保冷バッグ販売やカートキープレゼントなどの4周年祭を実施する。

11月3日には、事前応募で当選した子どもが、お気に入りのコーディネートでランウェイを歩く「ランウェイウォーキング」を実施。好きな背景を選んでプロカメラマンに撮影してもらえる「AR撮影会」も開催する。

AR撮影会 イメージ

10月31日と11月1日には、1階Fansta XROSS STADIUMにて「お買物券販売会」を開催。5,000円で6,000円分のお買物・お食事券を販売する。

また、フェア終了後の11月21日には、タレントのanoさんを迎えたFM802「ROCK KIDS 802」の公開収録も実施する。

11月21日にはタレントのanoさんを迎えたFM802「ROCK KIDS 802」の公開収録も実施する。