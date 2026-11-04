年収の高い人から「今度、焼肉に行こう」と誘われたら、「どんなお店を選ぶのか」「高級店かな」などと気になりますよね。

今回は、人気漫画「#年収高い人って」から、年収が高い人と焼き肉店に行ったときのエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

年収高い人ってクイズ「取引先の社長が連れて行ってくれた焼肉店は、どんな店?」

取引先の社長と話していた主人公。「今度焼肉行こうよ」と誘われ、「高級店かな?」と考えながら「ぜひ!」と答えます。

さて、年収が高い人が連れて行ってくれた焼肉店は、どんなお店だったのでしょうか?

① 初めてでは入口にたどり着けない隠れ家の店

② 服ににおいが全くつかない店

③ 半年先まで予約が埋まっている店

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✅社長おすすめの焼肉店はどんなお店?……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

年収の差は「店選び」にも……!?

あなたの周りにいる「年収の高い人」を思い浮かべてみてください。予約の取れないお店に詳しかったり、気になっていた話題のお店にすでに足を運んでいたりしませんか?

おすすめを聞くたびに、「そんなお店、どこで見つけるの?」と、その情報の豊富さにも驚かされそうです。

▶なお、今回の答えは③ 半年先まで予約が埋まっている店 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!