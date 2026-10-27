モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」を運営するINFORICHは10月27日より、レンタルスペースのマッチングプラットフォーム「インスタベース」と共同で、相互にお得なクーポンを進呈するコラボキャンペーンを実施している。

本キャンペーンは、外出先で必要となる「場所」と「充電」を両社のサービスから提供することを目的とした企画。10月27日～11月9日の14日間限定で実施される。

期間中、CHARGESPOTアプリでは、インスタベースの利用料金が1,000円オフになるクーポンを進呈。貸し会議室やレンタルスタジオ、レンタルキッチンなど、30分から予約できるスペースに利用できる。インスタベースに利用登録している人が対象で、スペース予約時にクーポンコード「ibcs2026」を入力すると、1人1回まで利用可能。

また、インスタベースのアプリおよびWEBでは、CHARGESPOTを初めて利用する人を対象に、初回レンタルが180分(3時間)未満無料になるクーポンを進呈。CHARGESPOTアプリをダウンロードし、アプリ内でクーポンコード「CSIB26」を入力することで利用できる。なお、CHARGESPOTを180分以上利用した場合は、通常の利用料金から180分相当の430円が値引きされる。

※各クーポンは他のクーポンとの併用不可。