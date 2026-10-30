サンマルクカフェが、チョコレートブランドのゴディバと初となるコラボレーションを発表。11月6日からは、プレミアムチョコクロ、クロッフィン、ホットショコラ、パフェの全4種類が期間限定で登場します。ベルギー産チョコレートをたっぷりと使用したチョコづくしのラインアップをひと足先に実食。その味わいをレポートします！

本格的なカカオ感と親しみやすい甘さを両立したご褒美ショコラ

同社が着目したのは、近年、節約志向が高まる中、自分へのご褒美など価値を感じる分野にはお金をかける“メリハリ消費”。サンマルクカフェの“最高のひとときを届けたい”という思いと、ゴディバの“チョコレートやカカオを通じて幸せを届けたい”という思いが合致し、“満たすショコラ”をテーマにしたコラボレーションが誕生したと、同社マーケティング部の森川悦臣氏は話します。

今回のコラボ商品は、全てゴディバ ジャパンのエグゼクティブシェフ・ショコラティエ／パティシエであるヤニック・シュヴォロー氏監修のもと開発。大人なビター感と甘さの絶妙なマリアージュを追求し、全ての商品にベルギー産チョコレートを使用しているのが特徴なのだそう。ゴディバが求める本格的なカカオ感と、サンマルクカフェが大切にしている親しみやすい甘さの両立を目指し、何度も試作と微調整を重ねて完成したといいます。

ここからは、それぞれの商品の魅力をお届けします。

『ゴディバ監修 贅沢チョコクロ』

クロワッサン生地や中の板チョコレート、チョコクリームにベルギー産チョコレートを使用した、ショコラを贅沢に味わえる一品。カカオのほろ苦さと甘さのマリアージュを楽しめるほか、表面にはカカオニブをトッピングし、奥深い風味と食感のアクセントを加えています。

ひと口食べると、サクサクのクロワッサン生地から芳醇なカカオとバターの香りが広がります。中には板チョコレートとチョコクリームが詰まっており、それぞれ異なる食感と味わいが重なり合うのも印象的。表面のカカオニブのカリッとした食感も心地よく、甘さを抑えながらカカオの風味をしっかりと堪能できる、ちょっぴり大人なチョコクロです。

通常のチョコクロをセットにした『食べくらべセット』も販売されるので、それぞれの味わいの違いを楽しめますよ。

『ゴディバ監修 クロッフィン』

クロワッサンとマフィンを掛け合わせたハイブリッドスイーツ。ベルギー産チョコレートを練り込んだ生地の中に、なめらかな口どけのチョコクリームと、ザクザク食感のチョコクリームの2種類を詰め込んだ、見た目も味わいも新感覚の仕上がりです。

ひと口食べると、外側のサクサクとした食感と、内側のもちっとした食感のコントラストが楽しめます。さらに、質感が異なる2種類のクリームが重なり合い、奥行きのあるチョコレートの味わいを楽しめるのも魅力。ボリュームがありながらも、食べ進めるごとに食感が変化するので、最後まで飽きずに味わえます。

『ゴディバ監修 ホットショコラ』

カカオ分54.5％のベルギー産チョコレートにミルクを加え、やわらかな味わいに仕上げたホットショコラミルク。トッピングには、ベルギー産チョコレートを使用したホイップクリームとチョコソースをあしらい、ひと口目から後味までショコラを堪能できる本格的なドリンクです。

ひと口飲むと、とろけるようなまろやかな口当たり。苦すぎず甘すぎず、カカオの芳醇な風味を楽しめるので、心がほどけるような穏やかな気持ちになれます。時間が経つにつれて、ホイップクリームやチョコソースが温かいドリンクに溶け出し、飲み進めるごとに甘みが増していくのも特徴。カカオの香りや味わいの変化を楽しみながら、最後までショコラをじっくりと堪能できます。寒い日に飲めば、心も体も温まりそうな一杯です。

『ゴディバ監修 ショコラパフェ』

ベルギー産チョコレートのコクと香りを堪能できるショコラパフェ。カカオ分73％のチョコレートを使用したショコラアイスや、店内で手作りする自家製チョコプリンを重ね、ホイップクリームやビスケット、チュイールを合わせています。グラスの底にはカシスピューレを忍ばせ、濃厚なショコラに爽やかな酸味を添えています。

ショコラアイスから食べてみると、濃厚なカカオの風味が広がり、リッチな味わいを堪能できます。食べ進めるうちにカシスやチェリーの酸味が加わり、ほどよいアクセントに。ほろ苦いビスケットや香ばしいチュイールが食感に変化を添え、ひと口ごとに異なる味わいを楽しめます。濃厚さと爽やかさのバランスが心地よく、ちょっとしたご褒美にぴったりのパフェです。

ゴディバとのコラボレーション商品の販売期間は、11月6日(金)から1月7日(木)まで。今回紹介した商品に加え、クリスマスや年末年始のお土産にもぴったりな、『ゴディバ監修 贅沢チョコクロ』が5つ入った『プレミアムBOX』(2,100円)も発売されます。大切な人と過ごすひとときや、自分へのご褒美に、サンマルクとゴディバの特別なコラボレーションを楽しんでみてはいかがでしょうか。